HMD Global'in, Nokia markalı ikonik modelleri yeniden piyasaya süreceği ortaya çıktı. Winfuture'da yer alan bir habere göre şirket, 6300 ve 8000'ı yenileyerek piyasaya sürecek. Üstelik iddialara göre 6300, kısa bir süre önce FCC'de ortaya çıkan Nokia Leo olacak.

Bir dönemin en popüler telefon şirketlerin Nokia, artık piyasadan neredeyse tümüyle silinmiş durumda. Bir süredir HMD Global bünyesinde olan şirket, zaman zaman yeni modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor olsa da bu telefonlar, rekabet konusunda bekleneni veremiyorlar. Ancak Almanya merkezli Winfuture'ın bir haberine göre HMD Global, Nokia telefonlarla ilgili yeni bir girişim başlatmış durumda.

Nokia, 2007 yılında 6300 isimli telefonunu piyasaya sürmüştü. O dönemlerin en çok satan modellerinden olan 6300, sahip olduğu efsanevi özelliklerle tüm tüketicilerin gönlünü mest etmeyi başarmıştı. Winfuture, HMD Global ile dünyanın en büyük operatörlerinden biri olan Telia ile yaptığı bir anlaşmada, bu telefondan yeniden bahsettiğini söylüyor. Başka bir deyişle HMD Global, Nokia 6300'ı güncelleyerek piyasaya yeniden sürmeye hazırlanıyor.

Nokia 6300, paslanmaz çelik gövdeye, 2 MP arka kameraya ve tuşlu bir tasarıma sahipti. Sadece 91 gram ağırlığa sahip olan telefon tüketicilerin ellerine de mükemmel bir şekilde oturuyordu. Telefonun yeni sürümünün ne gibi özelliklere sahip olduğu bilinmiyor ancak teknik eleştirmenler, yenilenen versiyonun kısa bir süre önce FCC'de görünen "Nokia Leo" olduğunu düşünüyorlar. 2.4 GHz Wi-Fi desteğine sahip olan bu telefon, tek bir arka kameraya sahip ve 1.500 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor.

Nokia Leo işte böyle görünüyor

HMD Global'in Nokia ile ilgili planları, 6300'dan ibaret değil. Winfuture, aynı haberinde Nokia 8000'ın da yenilenip tüketicilerin beğenisine sunulacağını söylüyor. Bu telefon, kızaklı bir mekanizmaya sahip olarak karşımıza çıkmıştı ve tıpkı 6300 gibi dayanıklı bir gövdeye sahipti. Ancak bu cihaz, 6300 kadar popüler olmadı.

Aslına bakacak olursak HMD Global, daha önce de benzer girişimlerde bulundu. Örneğin Nokia'nın "reyiz" olarak bilinen telefonu 3310, birkaç yıl önce yenilenerek piyasaya sürüldü. Ayrıca 8110, 2720 Flip ve 5310 Xpress Music de süreç içerisinde yenilenerek piyasaya sürüldü. Ancak bu telefonların yenilenen versiyonları, tüketicileri o kadar da etkilememişti. HMD Global, önümüzdeki haftalarda bir etkinlik düzenleyerek yenilenen telefonlarını duyurabilir.