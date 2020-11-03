HMD Global, Nokia 10 Pureview Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Sektörel kaynaklara göre HMD Global, Nokia markalı yeni bir telefon geliştiriyor. Nokia 10 Pureview olarak isimlendirilecek bu amiral gemisi telefonun Snapdragon 875 işlemciden güç alacağı ve safir cam ekranla geleceği söyleniyor. Ancak telefon, şu an için geliştirme aşamasında.

HMD Global bünyesindeki Nokia telefonlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre şirket, Nokia 10 PureView isimli yeni bir amiral gemisi telefon geliştiriyor. Hatta bu amiral gemisi telefonun, safir cam ekranla birlikte gelip, tüketicilerin ilgisini çekecek özelliklerle doldurulacağı ifade ediliyor.

İddialara göre Nokia 10 PureView, şu an için hala geliştirilme aşamasında. Üstelik bu telefon, şimdilik piyasaya sürülmemiş olan Snapdragon 875 işlemciden güç alacak. Ancak telefonun piyasaya sürülmesinin biraz daha gecikeceğini söyleyen kaynaklar, HMD Global'in bu telefonla ilgili planlarının 2021'in ikinci yarısı olduğunu ifade ediyorlar. Yani telefon, yaklaşık 7-8 ay daha gün yüzüne çıkmayacak.

Telefonla ilgili bilgiler sınırlı olsa da sektörün önde gelenlerinin tahminlerine göre bu amiral gemisi telefon, Nokia 8 Sirocco gibi paslanmaz çelik yapıya sahip olacak. Ayrıca yine tahminlere göre Nokia 10 PureView, uçtan uca uzayan bir ekrana sahip olacak. Ancak telefonun genel görünümünün nasıl olacağı, kamera kurulumu ve diğer detaylar hala büyük bir sır.

Bu arada, Nokia 10 PureView'ın kamera kurulumu bilmiyor olsak da bu telefonun çoklu kamera kurulumuna sahip olacağı aşikar. Ayrıca bu kamera kurulumunda muhtemelen Zeiss üretimi lensler yer alacak. Haliyle Nokia 10 PureView'ın kamera performansının tüketicileri büyük bir beklentiye sokacak. Ancak tüm bunlar, önümüzdeki aylarda daha fazla netleşecek.