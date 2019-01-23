HMD Global, sahibi olduğu Nokia’nın farklı akıllı telefonları için Android 9.0 (Pie) güncellemesini yayınlıyor. Şu ana kadar Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, 6.1 Plus, 7.1, 5.1 Plus, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8, güncelleme alan telefonlar arasında yer alıyor.
HMD Global, geri kalan Nokia telefonlara güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir yol haritası yayınladı. Buna göre yeni Nokia 5 ve 3.1 Plus bu haftanın sonlarında güncelleme alacak. Nokia 6 ise Dolby teknolojisinin sorunsuz hale gelmesinden sonra güncelleme alacak. Diğer cihazlar ise yılın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinin başında güncellemeye kavuşacak.
2017 yılında piyasaya çıkan Nokia 2 listede yer almıyor. Nokia 2 hala 7.1.1 Nougat işletim sistemi kullanıyor. Geçen yıl Android 8.1 Oreo için bir beta sürümü çıkarılan telefon, tutarlı bir güncelleme alamamıştı.
HMD Global konuya ilişkin bir de infografik yayınladı.