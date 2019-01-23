HMD Global, Nokia Telefonların Android Pie Güncelleme Haritasını Açıkladı

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Geçen yılın Eylül ayından bu yana cihazlarına Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlayan HMD global, gelecekteki yol haritasını çizdi.

HMD Global, sahibi olduğu Nokia’nın farklı akıllı telefonları için Android 9.0 (Pie) güncellemesini yayınlıyor. Şu ana kadar Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, 6.1 Plus, 7.1, 5.1 Plus, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 8, güncelleme alan telefonlar arasında yer alıyor.
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HMD Global, geri kalan Nokia telefonlara güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir yol haritası yayınladı. Buna göre yeni Nokia 5 ve 3.1 Plus bu haftanın sonlarında güncelleme alacak. Nokia 6 ise Dolby teknolojisinin sorunsuz hale gelmesinden sonra güncelleme alacak. Diğer cihazlar ise yılın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinin başında güncellemeye kavuşacak.

2017 yılında piyasaya çıkan Nokia 2 listede yer almıyor. Nokia 2 hala 7.1.1 Nougat işletim sistemi kullanıyor. Geçen yıl Android 8.1 Oreo için bir beta sürümü çıkarılan telefon, tutarlı bir güncelleme alamamıştı.
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HMD Global konuya ilişkin bir de infografik yayınladı. 
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Kaynak : https://www.fonearena.com/blog/273444/android-pie-update-nokia-5-3-1-plus-6-5-1-3-1-2-1-3-1.html
Etiketler: nokia, Android P
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