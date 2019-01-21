Nokia telefonları geliştiren Finli şirket HMD Global ile yakın zamanda yapılan bir röportaj, şirketin odağının akıllı telefonlarda olduğunu ve diğer tür ürünlerle şu anda çok ilgili olmadığını ortaya koymuştu. Ancak bu durum tam olarak doğru olmayabilir.

Güvenilir bir Nokia habercisine göre HMD Global, bir zamanlar kendi akıllı saatini geliştirmek ile uğraşıyor olsa da bu planlarını daha sonra çöpe atmaya karar verdi. Bu ürünle alakalı herhangi bir bilgi verilmese de saatin Google Wear OS'u kullanacak şekilde planlandığı oldukça yüksek bir ihtimal.

Kaynak, şirketin bu giyilebilir cihaz dışında bir zamanlar tablet hazırlığında da bulunduğunu, ancak yine bunun da akıbetinin saatinkinden farklı olmadığını söylüyor. Benzer şekilde şirketin diğer kategoriler üzerinde de çalışmalar yaptığı iddialar arasında.

Şirketin röportajında belirttiği üzere akıllı telefonları kendisine asıl odak olarak görmeye başlaması bu ürünlerin ıskartaya çıkarılmasına sebep olmuş görünüyor. Şirket, bu yıl ABD'deki varlığını büyütmeyi ve yeni nesil amiral gemisi telefonuna ağırlık vermeyi umuyor.

Elbette bu kararın sadece ABD pazarıyla ilgili olmayabileceğini de söylememiz gerekiyor. Geçtiğimiz birkaç yıldır tablet pazarının küçülmeye devam etmesi ve şimdilerde sadece Apple gibi "baba üreticilerin" tabletlerinin rağbet görmesi de HMD Global'in kafasını karıştırmış olabilir. Giyilebilir cihazlara olan ilgi ise hala artışta olduğu için şirketin gelecekte nasıl bir yön izleyeceği şu an için belirli değil.