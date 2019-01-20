Nokia, 90'larda çok ciddi başarı yakaladı. Sonrasında ise akıllı telefon sektörüne Apple ve Samsung gibi oyuncular girince saf dışı kaldı. Şimdi ise yeniden sahalara dönüyor.

HMD Global firması 1 Aralık 2016 yılında kurulmasına rağmen, yakın tarihimizde önemli bir yeri olan Nokia markasının da desteği ile dünyadaki en güçlü 10 telefon üreticisinden birisi haline geldi.

HMD’nin Malezya ve Myanmar yöneticisi olan Vijay Thangavelu, bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda firmanın kuruluşu ile alakalı konuşan Vijay, ayrıca Nokia’nın geleceği ile alakalı da bazı söylemlerde bulundu.

HMD’nin sahibi olduğu Nokia markası, evrensel olarak malzeme kalitesi ve işçiliği ile bilinen bir marka. Buna ek olarak Google ve ZEISS gibi iki kaliteli markayla da iş birliği yapan Nokia, bu işte nasıl başarılı olurun formülünü yazdı. Android One kullanma fikri, mükemmel kullanıcı deneyimi, ön yüklü gelen gereksiz uygulamaların olmaması ve istediğiniz şekilde özelleştirme sayesinde Nokia, kullanıcıların favorisi oldu.

HMD’nin amaçları arasında, 2 yıl boyunca güncel işletim sistemini güncel tutmak, telefonlarında hep yüksek kaliteli malzeme kullanmak ve eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmak var.

HMD Global için kazanmanın formülü kalite, basitlik ve yazılımda güncel kalarak mükemmele ulaşmak. Firma bunları başararak Nokia’yı 90’lardaki ihtişamlı haline geri döndürüyor.