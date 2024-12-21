Hollanda’daki Radboud Üniversitesinde öğrencilerin canlı canlı ve kendi istekleriyle girmesi için açık bir mezar bulunuyor. İyi de üniversite neden böyle bir gereksinim duyuyor ki?

Hollanda Piskoposlar Konferansı tarafından 1923’te Nijmegen şehrinde kurulmuş Radboud Üniversitesi, bir kamu araştırma üniversitesi. Yaklaşık 24 bin öğrencinin olduğu bu üniversitede değişik etkinlikler düzenleniyor.

Bahçecilik, uzanıp hayal kuracağınız rüya ağacı, dilek çiti ve hamaklar bulunuyor. Bunlardan biri de bahsettiğimiz mezar. Ve bu mezara öğrenciler kendi istekleriyle, rezervasyon yaparak giriyor.

Hiç mezarın derinliklerinde yatıp hayatın anlamını düşündünüz mü?

Muhtemelen cevabınız “Hayır!” ancak Radboud Üniversitesi bunu öğrencilerine sunuyor. Üniversite bahçesine kazdıkları “arınma mezarı” ile öğrenciler yaşamın derinliklerine iniyor.

“Memento mori” yani Latincede “Öleceğini unutma.” sloganıyla yapılan sıra dışı proje ilk olarak 2009’da aktif oldu. O dönemde yaklaşık 40 öğrenci bu deneyimi yaşadı. 2011’de ise mezar dolduruldu.

Ancak öğrencilerin birçoğu mezarın tekrardan açılmasını istedi ve 2019’dan beri arınma mezarı hizmet vermeye devam ediyor.

En az 30 dakika, en fazla 3 saat burada zaman geçiriliyor.

Üniversitenin web sitesinden mezar için rezervasyon yaptıran öğrenciler, istedikleri kadar burada durabiliyor. Tek kural var, o da mezara telefon ve kitap sokmak yasak.

Mezarın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri de alınmış durumda ve istenirse yoga minderi de veriliyor, düşünürken konfordan da kaçınılmıyor.

Mezarın asıl amacı ne? Daha da detaya inelim.

Buraya gelen öğrenciler, hayatın geçiciliğini ve ölümün kaçınılmazlığını derinlemesine düşünüyorlar. Yaşam ve ölümü düşünen kişiler, bu sayede hayatta gerçekten daha önemli olan şeylerin farkına varıyorlar. Mezar, toprak, gökyüzü ve dallar arasında geçen dakikalarda artık neler düşünülüyorsa!

Bunun yanı sıra mezarın bir başka amacı daha var. Hollanda’da ölümü konuşmak tabu gibi. İnsanların üçte ikisi aileleriyle yaklaşan ölümleri konuşmuyor.

Yetkililer de ölümün tartışılması yasak gibi bir algıdan dolayı öğrencilerin bununla başa çıkamadığını, bu yüzden de ölüm ve yaşam arasındaki bu mezarın öğrencilerin ölüm sürecini daha konuşulur hâle getireceğini düşünüyor.

Stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi yönünde yapılan bu mezara, siz olsanız girer miydiniz?

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