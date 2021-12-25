Honda CBR1000RR-R Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Yolların değil, pistlerin tozunu attırmak için özel olarak tasarlanan Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP model motosiklet, yüksek performans gücünü şık tasarımı ile birleştiriyor. Özelleştirilebilir aksesuar ve donanım özellikleriyle de dikkat çeken Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatına gelin yakından bakalım.

Otomobilleriyle tanıdığımız Honda markası, motosikletseverlerin de gözde markalarından bir tanesi. Çünkü şirketin ürettiği motosikletler, uzun zamandır MotoGP yarışlarında şampiyon olmayı başaran modeller arasında. Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP de adını şampiyonlar arasına yazdıracak gibi görünüyor çünkü yılların verdiği tecrübe, güçlü bir motor ve en yenilikçi teknolojilerle destekleniyor.

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP gerçek bir yarış motosikleti. Bu nedenle tüm sürücülere hitap etmiyor ancak işin ustası bir sürücünün ellerinde gerçek bir canavara dönüşmek için hazır. Üstelik yalnızca güçlü bir motosikletten bahsetmiyoruz, aynı zamanda şık tasarımı ve güvenlik sistemleriyle dikkat çeken bir modelden bahsediyoruz. Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatına gelin biraz daha yakından bakalım.

Tasarım ve performans: Elektrik kontrollü süspansiyonlar

Honda’nın bugüne kadar ürettiği pek çok güçlü motosiklet modelin bahsedebiliriz. Ancak Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP onlar gibi değil. Onun 218 PS (160 kW) güce ve 113 Nm tork gücüne sahip 4 silindirli bir motoru var. Bu da onu Honda tarafından üretilen en güçlü ve sportif motosiklet yapıyor.

Böyle güçlü bir motoru taşıyan gövdenin ağırlığının yalnızca 201 kilogram olması, sürücüye 1.08 PS / kg olarak efsane bir güç / ağırlık oranı sunuyor. Honda’nın MotoGP şampiyonu olan modellerinden RC213V ve yol versiyonu RC213V-S ile sunulan özelliklerin tamamı Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP ile çok daha iyileştirilmiş olarak sunuluyor.

Öhlins imzalı elektrik kontrollü süspansiyonun sertliği sürüş performansına ve yük durumuna göre dilediğiniz gibi özelleştirilebildiği için bu model pek çok sürücü tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Brembo Stylema 4 piston kaliperli çift disk ön frenleri sayesinde güvenle hassas duruşlar yapabilir ve hakimiyetin sizde olduğunu her saniye hissedebilirsiniz.

Donanım ve özellikler: Kalkış Kontrolü sistemi ile güvenli ve hızlı bir kalkış

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin 5 inçlik renkli TFT ekranı üzerinden hız ve motor devri başta olmak üzere araç ile ilgili tüm kritik bilgileri en yüksek hızlarda bile kolay bir şekilde görebilirsiniz. Kalkış anlarında motor devrini sabit tutarak sürücünün vites kontrolüne odaklanmasını sağlayan Kalkış Kontrolü sistemi ile güvenli ve hızlı bir kalkış yaparsınız.

Üç farklı sürüş modundan birini seçerek Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP sisteminin buna uygun düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Öhlins 2. Nesil NPX Ön ve Pro-Link Arka Süspansiyonları dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Quick Shifter özelliği sayesinde debriyaj kullanmadan çok daha pratik ve güvenli bir şekilde vites değiştirmenin tadını çıkaracaksınız.

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modelinde bulunan ABS, seçilebilir ABS, Virajda Frenleme Kontrolü, Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü, Arka Tekerlek Kalkış Kontrolü, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü, Yardımcı Kayar Kavrama teknolojisi, Elektronik Kontrollü Gaz Kolu, motor freni modları, farklı güç modları ve Akıllı Anahtar Teknolojisi sayesinde hem yoldayken hem de motosikletinizden uzaktayken içiniz her zaman rahat olacak.

Tüm bu iyileştirilmiş ve geliştirilmiş donanım özellikleri Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modelini kullanmayı daha kolay ve keyifli bir hale getirse de bu modelin oldukça güçlü olduğunu unutmayın. Yardımcı teknolojiler ve gelişmiş donanımlar olsa bile bu tür modeller tecrübesiz sürücülere pek önerilmiyor. Honda yetkilileri ile iletişime geçerek çok daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aksesuarlar: 18 farklı aksesuar seçeneği

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP modeli cayır cayır bir yarış kırmızısı rengine sahip. Bu şık tasarımı özelleştirmek için kullanabileceğiniz pek çok farklı aksesuar bulunuyor. Her biri farklı renk seçenekleriyle ayrı ayrı özelleştirilebilen aksesuarlar şu şekilde;

Depo üstü çantası

Arka sele üstü çantası

Füme yüksek ön cam

Şeffaf yüksek ön cam

Alcantara özel sürücü selesi

Hızlı vites değiştirici

Karbon ön çamurluk

Karbon arka çamurluk

Karbon üst kapak

Karbon alt kapak

Mono kapak

HRC logolu yağ dolum kapağı

Jant çıkarma seti

Açık ve kapalı alan örtüsü

Yan koruma barı

Zincir dişlisi kapağı

Depo koruma pedi

USB güç soketi

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP teknik özellikleri:

Su Soğutmalı ve Sıralı 4 Silindirli DOHC benzinli motor

1.000 cc motor hacmi

160 kW maksimum güç

113 Nm @12500 d/d maksimum tork gücü

6 ileri manuel şanzıman

2.1 metre uzunluk

0.74 metre genişlik

1.1 metre yükseklik

1.4 metre dingil mesafesi

16.1 litre yakıt kapasitesi

201 kilogram boş ağırlık

Öhlins NPX S-EC 43mm teleskobik ters çatal ön süspansiyon

Öhlins TTX36 S-EC Pro-Link® salıncak arka süspansiyon

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2021 fiyatı:

CBR1000RR-R Fireblade SP: 588.900 TL

Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2021 fiyatı şu an için 588.900 TL olarak belirlenmiş durumda. Buradaki bağlantı üzerinden farklı segment Honda motosiklet fiyatlarını da öğrenebilirsiniz.

Pistlerin tozunu attırmak için tasarlanan Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP öne çıkan özelliklerini inceledik ve 2021 fiyatını gördük. Yeni Honda CBR1000RR-R Fireblade SP özellikleri ve fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.