Huawei'nin alt şirketi olan HONOR'ın merakla beklenen 5G akıllı telefon modelinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen modelin üçlü kamera kurulumu dikkat çekti.

HONOR modellerinin Huawei’ninkilerle benzer tasarımları paylaştığını görmek oldukça yaygın bir durum. HONOR 30 Lite 5G'nin yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni model, temmuz ayında Çin'de HONOR 30 Youth Edition ismiyle piyasaya sürülecek ancak global pazarda HONOR 30 Lite 5G olarak bilinecek.

HONOR 30 Lite 5G'nin tasarımı yeni bir görselle ortaya çıktı ve bu görsel, bize arka yüze göz atma şansı sundu. Yeni modelle Huawei Enjoy Z 5G'nin arka tasarımı arasındaki benzerlik dikkat çekiyor. Ön tasarımı henüz bilinmeyen modelin bu konuda da Huawei Enjoy Z 5G’ye benzeyeceği düşünülüyor.

HONOR 30 Lite 5G'ye ilk bakış:

Görselde, cihazın arka panelinin sol üst köşesinde bulunan dikdörtgen bir modülün içinde yer alan üçlü kamera kurulumu görülebiliyor. Arka panelin sol alt köşesindeyse güneş ışınlarından esinlenilen bir desen mevcut. Son zamanlarda, modelin özellikleri de konuşulmaya başlanmıştı ve muhtemelen delikli kamera tasarıma sahip olabilecek 6,5 inçlik bir ekranın varlığından söz ediliyordu. HONOR 30 Lite 5G’nin, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe, 20:9 en boy oranına sahip olduğu ve 90 Hz yenileme hızını desteklediği biliniyor.

Yeni modelin içerisinde MediaTek MT6873 SoC (Dimensity 800) bulunuyor. Şu ana kadar telefonun RAM ve depolama kapasitelerinden bahsedilen bir sızıntı yok ancak cihazın 22,5 W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh bataryaya sahip olacağı biliniyor. Android 10 tabanlı olması beklenen telefonun, 16 MP ön kamerası olacak. Arka kamera kurulumuysa 8 MP ve 2 MP sensörle desteklenen 48 MP'lik ana kameradan oluşacak.

HONOR, akıllı telefonlarının yanı sıra ekosistem ürünleriyle de son dönemde önemli başarılara imza atan bir marka. Firma, özellikle akıllı telefonlarını giyilebilir teknoloji ve ekosistem ürünlerini de kullanıcılarla buluşturuyor.