HONOR 30 Lite'ın Fotoğrafları ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei Enjoy 20 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olan HONOR 30 Lite, TENAA listelemesinde gözüktü. Listeleme sayesinde, telefonun özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Huawei'nin kardeş markası olarak telefon sektöründe harikalar yaratan HONOR, yeni çıkarttığı cihazlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Şirketin yeni telefonu olan HONOR 30 Lite'ın dün ortaya çıkan resmi render görüntülerinden sonra, cihaz TENAA listelemesinde fotoğrafları ve özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Bu cihazla ilgili bir diğer bilgiyse Huawei Enjoy 20 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olması.

Daha önce HONOR 30 Lite'ın Enjoy 20 Pro olduğu ortaya çıkmış olsa da, TENAA listemesiyle bu olay doğrulanmış oldu. Listelemeden ortaya çıkanlara göre; HONOR 30 Lite, 6,5 inçlik FHD+ LCD ekrana sahip olacak. Ön kamera için oluşturulan delik de ekrandaki yerini almış durumda. Ekran yenileme hızıyla alakalı net bir bilgi olmasa da, cihazın Enjoy 20 Pro'nun yeniden markalanmış versiyonu olduğunu göz önüne alırsak 90 Hz'lik bir ekran yenileme hızı bekleyebiliriz.

HONOR 30 Lite'ın TENAA'da ortaya çıkan görüntüleri:

Çok çekirdekli bir işlemci olan Mediatek Dimensity 800 tarafından güçlendirilen cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanını bünyesinde barındıracak. 4.000 mAh'lik bataryasıyla uzun şarj ömürleri sunmayı hedefleyen HONOR 30 Lite'ta bu batarya 22,5 W'lık hızlı şarj ile desteklenecek. Ayrıca, cihazın kutusundan Android 10 tabanlı EMUI 10.1 işletim sistemiyle çıkacağını söyleyebiliriz.

Telefonun kamera donanımlarını ele almak gerekirse, arka tarafta bulunan üçlü kamera kurulumuna ön taraftaki kameranın eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Üçlü kamera kurulumuysa 48 MP ana kamera, 8 MP ultra genişlik lensi ve 2 MP derinlik sensöründen meydana geliyor. 8 MP olan ön kamerasıyla üst ekranın ortasında kendi için oluşturulmuş delikte yer alıyor.

Cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi şu anda mevcut olmasa da;Huawei Enjoy 20 Pro'nun 283 dolar (vergiler hariç 1.940 lira) olduğunu düşünürsek HONOR 30 Lite'ın da bu civarlarda fiyatlandırılacağını ön görebiliriz.