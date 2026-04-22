Türkiye'ye de Gelecek iPhone Benzeri Tasarımlı HONOR 600 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

HONOR, Türkiye'de de satışa sunulacak 600 serisi telefonlarını resmen tanıttı. İşte standart ve Pro modelden oluşan telefonların özellikleri.

Sunduğu telefonlar ile ülkemizde de büyük ilgi gören bir marka olmayı başaran HONOR, çok beklenen lansmanını bugün gerçekleştirdi. Şirket, ülkemizde de bir süredir reklamını yaptığı HONOR 600 ve 600 Pro isimli yeni telefonlarını resmen tanıttı. 500 serisi Çin’e özel kalmıştı ancak 600 serisi global olarak piyasaya sürülecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Türkiye’de de mayıs ayı başında piyasaya sürülecek HONOR 600 serisi modelleri, dikkat çeken özelliklerle geliyor. Her iki telefonda da ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı, arkada ise üst kısmı tamamen kaplayan dikdörtgen kamera adası var. iPhone 17 Pro’dan ilham alan bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

HONOR 600 teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12 GB Depolama 512 GB Arka kamera 200 MP + 12 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6400 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Standart HONOR 600 modeli; siyah, beyaz ve turuncu renkler ile sunulacak. Bu telefonun 12 GB + 512 GB’lık versiyonunun Avrupa fiyatı 560 euro olarak açıklandı. Mayıs’ta Türkiye’ye geldiğinde ülkemiz fiyatları belli olacak.

HONOR 600 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,57 inç, 1264x2728 piksel, 120 Hz, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6400 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

Pro model de tıpkı kardeşi gibi siyah, beyaz ve turuncu renkler ile sunuluyor. 12 + 256 GB’lık başlangıç versiyonunun 667 euroluk fiyatı var. 12 + 512 GB versiyonda ise 710 euroluk fiyat etiketi var. Ülkemize geldiğinde Türkiye fiyatlarını sizlerle paylaşacağız.