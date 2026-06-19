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7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

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HONOR, 600 Smart modelini duyurdu. Cihaz, 1,5 metre su altı dayanıklılığı, 7500 mAh batarya gibi özelliklerle geliyor.

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında ilgi görmeyi başaran ve özellikle büyük bataryalı telefonlar ile son zamanlarda iyice dikkat çeken Çin merkezli HONOR, sürekli yeni telefonlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, HONOR 600 Smart ismi verilen yeni modelini bizlerle buluşturdu.

HONOR 600 Smart’ın henüz fiyatı açıklanmadı ancak bütçe dostu bir telefon olması bekleniyor. Cihazın arkasında sol üste yerleştirilen kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımı var. Devasa bataryayla geldiğini de ekleyelim.

İçerikten Görseller

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu
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HONOR 600 Smart teknik özellikleri

honor1
Ekran
İşlemci
RAM
Depolama
Arka kamera
Ön kamera
Batarya
İşletim sistemi

HONOR 600 Smart, 6,87 inçlik 120 Hz’lik bir ekranla geliyor. Orta segmentteki Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi günlük işler için yeterli olacak. 4 GB’lık oldukça düşük bir RAM’i var ancak firma 12 GB’a kadar artırma seçeneği sunacakmış. En dikkat çeken kısım ise bataryası. Öyle ki 45W destekli 7500 mAh pille sunuluyor. Cihaz, 2,5 metre düşüş dayanıklılığına ve 1,5 metre su altı dayanıklılığına sahip.

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Honor

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