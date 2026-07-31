Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

Samsung’un yaz sonuna doğru tanıtmaya hazırlandığı yeni FE modeli Galaxy S26 FE'nin tüm kamera detayları ortaya çıktı.

Samsung'un kod adı "R14" olarak bilinen yeni bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S26 FE'nin lansman öncesinde neredeyse tüm donanım özellikleri şekillenmeye devam ediyor.

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Android Authority tarafından aktarılan son bilgilere göre cihaz, arka tarafında üçlü bir kamera sistemine yer verecek ancak donanım tarafında radikal bir yenilik bekleyen kullanıcıları bir miktar hayal kırıklığı bekliyor olabilir, zira sensör paketi geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 FE modeliyle tamamen aynı kalıyor.

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Galaxy S26 FE kamera özellikleri

Ana : 50MP Samsung ISOCELL GN3 (S5KGN3), 1/1.57-inch, 24mm, dual-pixel PDAF, OIS

: 50MP Samsung ISOCELL GN3 (S5KGN3), 1/1.57-inch, 24mm, dual-pixel PDAF, OIS Ultra Geniş : 12MP GalaxyCore GC12A2

: 12MP GalaxyCore GC12A2 Telefoto : 8MP OmniVision OV08A1, 3x optical zoom, OIS

: 8MP OmniVision OV08A1, 3x optical zoom, OIS Ön: 12MP Sony IMX825

Cihazın ana kamerasında 50 MP çözünürlüğünde, OIS ve Dual-Pixel odaklama destekli Samsung ISOCELL GN3 sensör tercih ediliyor. Bu ana kameraya 12 MP GalaxyCore GC12A2 geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 8 MP OmniVision OV08A1 telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 12 MP Sony IMX825 sensör kullanılıyor.

Fiziksel donanımda bir güncelleme yapılmamış olsa da Galaxy S26 FE'nin sunduğu fotoğraf ve video kalitesinde gözle görülür bir gelişme yaşanması bekleniyor. Cihazın kalbinde yer alacak olan yeni Exynos 2500 işlemcisi, daha gelişmiş bir Görsel Sinyal İşlemcisi (ISP) ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme algoritmalarına sahip. Bu sayede aynı sensörlerden daha iyi dinamik aralık ve gece çekimi performansı elde edilmesi hedefleniyor.

Video yetenekleri tarafında ise Galaxy S26 FE’nin tüm kameralarıyla 4K 60fps video kaydı yapabileceği, ana kamerası üzerinden ise 8K 30fps çekim desteği sunacağı ifade ediliyor. Cihazın diğer teknik detayları arasında Exynos 2500 işlemci, 8GB/12GB RAM seçenekleri, 256GB/512GB depolama alanları, 45W hızlı şarj destekli 4.900 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Tüm bu donanımlara rağmen Avrupa bölgesinde başlangıç fiyatının selefine kıyasla en az 50 Euro daha yüksek olabileceği gelen iddialar arasında.