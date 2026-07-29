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25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

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25-35 bin TL bütçeyle güçlü kamera, uzun pil ömrü ve yüksek performans sunan birçok telefon satın almak mümkün. İşte fiyat-performans açısından öne çıkan modeller...

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)
Deniz Şen Deniz Şen /

Akıllı telefon fiyatlarının yükselmesiyle birlikte doğru modeli seçmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Özellikle 25-35 bin TL bandında hem amiral gemisine yakın performans sunan hem de uzun yıllar kullanılabilecek birçok seçenek bulunuyor.

Bu içerikte kamera performansı, işlemci gücü, ekran kalitesi, batarya ömrü ve yazılım desteği gibi kriterleri dikkate alarak 25-35 bin TL arasında satın alabileceğiniz en iyi telefonları bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)
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25-35 bin TL arasındaki en iyi telefonlar:

  • Samsung Galaxy A57
  • HONOR 600
  • POCO X8 Pro
  • Xiaomi REDMI Note 15 Pro Plus

Samsung Galaxy A57 5g 256 GB 8 GB Ram

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  • 6,7 inç FHD+ Super AMOLED+ ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Exynos 1680 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera
  • 12 MP ön kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj
  • IP68 su ve toz dayanıklılığı
  • Android 16 tabanlı One UI 8.5

Galaxy A57 5G, akıcı 120 Hz AMOLED ekranı, güçlü bataryası ve uzun yazılım desteğiyle orta-üst segmentte dengeli bir seçenek sunuyor. Günlük kullanım ve sosyal medya performansında başarılı olsa da, yoğun mobil oyun oynayan kullanıcılar için aynı fiyat bandında daha güçlü işlemciye sahip alternatifler değerlendirilebilir.

HONOR 600 5G 256 GB 8 GB Ram

eee

  • 6,57 inç 1.5K AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 200 MP + 12 MP arka kamera
  • 50 MP ön kamera
  • 6.400 mAh batarya
  • 80W SuperCharge hızlı şarj
  • IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı
  • Android 16 tabanlı MagicOS 10

HONOR 600 5G, özellikle 200 MP kamerası, büyük bataryası ve 80W hızlı şarj desteğiyle fiyat segmentinin en iddialı modellerinden biri. Güçlü ekranı ve Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi sayesinde hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda akıcı bir deneyim sunuyor.

POCO X8 Pro 256 GB 8 GB Ram

tg

  • 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • MediaTek Dimensity 8400 Ultra işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 50 MP + 8 MP arka kamera
  • 20 MP ön kamera
  • 6.000 mAh batarya
  • 90W HyperCharge hızlı şarj
  • IP68 su ve toz dayanıklılığı
  • Android 15 tabanlı HyperOS 2

POCO X8 Pro, güçlü Dimensity 8400 Ultra işlemcisi ve 90W hızlı şarj desteğiyle özellikle oyun ve performans odaklı kullanıcılar için öne çıkıyor. Yüksek yenileme hızlı AMOLED ekranı ve büyük bataryası sayesinde günlük kullanımda da oldukça başarılı bir deneyim sunuyor.

Xiaomi REDMI Note 15 Pro Plus 5G 256 GB 8 GB Ram

ter

  • 6,67 inç 1.5K AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemci
  • 8 GB RAM
  • 256 GB depolama
  • 200 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera
  • 20 MP ön kamera
  • 5.110 mAh batarya
  • 120W HyperCharge hızlı şarj
  • IP68 su ve toz dayanıklılığı
  • Android 15 tabanlı HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro+ 5G, yüksek çözünürlüklü kamerası, 120W hızlı şarj desteği ve AMOLED ekranıyla fiyat segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri. Güçlü işlemcisi sayesinde günlük kullanımın yanı sıra oyun performansında da tatmin edici bir deneyim sunuyor.

Sizin de bu listede olmalıydı dediğiniz bir model var mı?

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