HONOR, yeni katlanabilir telefonlarını Magic V3 ve Magic Vs3'ü bizlerle buluşturdu. Samsung Galaxy Z Fold6'ya da rakip olacak cihazlar, ultra ince tasarıma sahipler.

Katlanabilir telefonlar konusunda iddialı şirketlerden olan HONOR, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle bu segmentteki yeni cihazlarını tanıttı. Magic V3 ve Magic Vs3 olarak gelen telefonlar, ultra ince tasarım başta olmak üzere iddialı özelliklere sahip.

HONOR Magic V3, serinin üst modeli olarak gelirken Vs3 ise daha uygun fiyatlı versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Magic V3, Samsung’un birkaç gün önce tanıttığı Galaxy Z Fold6’ya gerçekten ciddi rakip olabilecek özelliklere sahip. Cihaz, Çin dışına bu yılın sonlarında gelecek. Magic V2 Türkiye’de satılıyordu. Bu yüzden ülkemize gelmesi de muhtemel.

HONOR Magic V3 nasıl özelliklere sahip?

Üst seviye versiyon olan Magic V3, önceki nesilden çok daha hafif ve ince. Öyle ki cihazın 9,2 mm’lik bir inceliği var. Bu da onu dünya lideri yapıyor. Karşılaştırma yapacak olursak Samsung Z Fold6 12,1 mm’ydi. Yani bir hayli önde. Aynı zamanda şirket, çerçevesinin de 2,4 mm ile kendi cihazlarında şimdiye kadarki en ince çerçeve olduğunu belirtmiş.

Telefonda 7,92 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ana ekran mevcut. Kapak ekranı ise 120 Hz ve FHD+ çözünürlüklü 6,43 inçlik bir panel. Maksimum parlaklığı ise 1800 nit. Çok ince parmak izi sensörü de yan tarafına yerleştirilmiş.

Cihazda Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’ü görüyoruz. Ona 16 GBA’a çıkabilen RAM ve 1 TB’a çıkabilen depolama eşlik ediyor. Kameraya baktığımızda ise yuvarlak adaya yerleştirilmiş OIS destekli 50 MP ana, 50 MP periskop ve 40 MP ultra geniş lens görüyoruz. 20 MP’lik selfie kamerasını da atlamayalım.

5.150 mAh bataryaya ve 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip cihaz, kutudan Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 ile çıkıyor.

HONOR Magic V3 teknik özellikleri

Ekran Ana ekran: 7,92 inç, 120 Hz, 2156x2344p, OLED

7,92 inç, 120 Hz, 2156x2344p, OLED Kapak ekranı: 6,43 inç, 120 Hz, 1060x2376p, OLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 50 MP, 40 MP Ön Kamera 20 MP Batarya 5.150 mAh (66W) İşletim sistemi MagicOS 8 (Android 14)

HONOR Magic V3 fiyatı

12 GB + 256 GB 1.240 dolar 16 GB + 512 GB 1.379 dolar 16 GB + 1 TB 1.516 dolar

HONOR Magic Vs3’te neler var?

Daha uygun fiyatlı versiyon olan Magic Vs3, kardeşinden 0,6 mm daha kalın bir tasarıma sahip. Yani 9,8 mm. Bu telefonda 7,92 inçlik 2344x2156p çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ana ekran ve 6,43 inçlik 1060x2376p çözünürlük 120 Hz’lik bir kapak ekranı görüyoruz.

Vs3’te kardeşindekinden bir alt seviye bir işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanılmış. RAM 16 GB’a, depolama ise 1 TB’a çıkabiliyor. Kamera olarak ise 50 MP ana, 40 MP ultra geniş ve 8 MP periskop sensör eklenmiş. Önde ise her iki ekrana eklenen 16 MP’lik selfie kameraları var.

5000 mAh bataryaya sahip telefon 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip. Kutudan ise Android 14 tabanlı MagicOS 8 ile çıkıyor.

HONOR Magic Vs3 teknik özellikleri

Ekran Ana ekran: 7,92 inç, 120 Hz, 2156x2344p, OLED

7,92 inç, 120 Hz, 2156x2344p, OLED Kapak ekranı: 6,43 inç, 120 Hz, 1060x2376p, OLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 40 MP, 8 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (66W) İşletim sistemi MagicOS 8 (Android 14)

HONOR Magic Vs3 fiyatı