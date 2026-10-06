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Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!

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Samsung Galaxy S27 Ultra modelinde hangi renk seçenekleri yer alacağı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisini bizlerle buluşturacak. Son günlerde özellikle S27 Ultra modeliyle ilgili çok sayıda yeni bilginin geldiğini görmüştük. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Akıllı telefon dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, Galaxy S27 Ultra’nın ana renk seçeneklerini bizlerle buluşturdu.

İçerikten Görseller

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı!
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5 renkle gelecek

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Ice Universe’ün ortaya attığı iddiaya göre Samsung Galaxy S27 Ultra modeli; siyah, mavi, açık pembe, beyaz ve mor renge benzeyen menekşe seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

İddia edilen renklerden siyah seçeneği, daha önce sızdırılan CAD render çizimleri aracılığıyla teknoloji dünyasına yansımıştı. Yayınlanan bu görseller, cihazın arka kamera tasarımında yapılması beklenen değişiklikleri de gözler önüne sermişti. Kamera tarafında iPhone’lar benzeri soldan sağa uzanan bir kurulum göreceğiz.

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