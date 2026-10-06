Apple, iOS 27.2'nin 3. geliştirici betasını yayımladı. İşte güncellemede yer alan yenilikler.

Apple, eylül ortasında yeni işletim güncellemesi sürümü iOS 27’yi resmen iPhone kullanıcılarına sunmuştu. Bunun ardından da sürümün büyük güncellemelerinin testleri resmen başlamıştı. iOS 27.2’den şimdiye kadar 2 adet beta görmüştük. Dün akşam ise 3. geliştirici betası resmen yayımlandı. iOS 27.1 iPhone Duo modeline odaklanacağı için atlanmıştı.

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iOS 27.2 Beta 3, önceki güncellemelerde olduğu gibi birçok özellik içeriyor. Peki iOS 27.2 Beta 3 ile iPhone’lara gelen yeni özellikler neler? İşte bilmeniz gerekenler.

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iOS 27.2 Beta 3’te nasıl yenilikler var?

iOS 27.2 Beta 3 sürümünün getirdiği en büyük yeniliklerin başında ilk olarak iPhone 18 Pro etkinliği sırasında duyurulan baştan tasarlanmış yeni "Sağlık" uygulaması geliyor. Kullanıcı deneyimini ve veri takibini modernleştirmeyi hedefleyen bu yeni tasarım, son geliştirici betasıyla birlikte aktif hâle getirildi.

Sağlık tarafındaki güncellemelerin yanı sıra iletişim kanallarında da önemli bir adım atıldı. Group FaceTime görüşmelerine aynı anda hem ön hem de arka kameradan görüntü aktarmaya olanak tanıyan çifte yakalama modu iPhone’lar için sunuldu. Üretken yapay zekâlı Siri için dil desteği de genişletiliyor. Bu güncellemeyle birlikte Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca olmak üzere 5 dil daha ekleniyor.