Eğer Samsung Galaxy Serisi Bir Telefona Sahipseniz Bu Güncellemeyi Atlamayın!

Samsung, Ekim 2026 Galaxy güvenlik güncellemesinin ayrıntılarını paylaştı. Yeni yama, Android ve Samsung yazılımlarında bulunan toplam 83 güvenlik açığını hedef alıyor.

Telefonlara gelen güvenlik güncellemeleri genellikle yeni bir özellik getirmiyor. Hatta çoğu zaman telefonda neyin değiştiğini anlamak bile mümkün değil. Çünkü yapılan iş daha çok sistemin görünmeyen tarafında. Samsung'un ekim ayı güncellemesinde de durum böyle; arayüz aynı kalırken telefondaki bazı güvenlik açıkları kapatılıyor.

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Güncelleme, Android'deki açıkların yanında Samsung'un kendi yazılımlarındaki bazı sorunları da ele alıyor. Bazı açıklar kullanıldığında saldırganlar cihazda daha geniş yetkilere ulaşabilir, hatta belirli verilere erişebilir.

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Tam 83 güvenlik açığı için düzeltme geldi

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Ekim 2026 güvenlik paketi toplam 83 düzeltme içeriyor. Bunların önemli bir kısmı Android tarafındaki güvenlik sorunlarıyla ilgili.

Google'ın düzelttiği açıklar arasında 9 kritik ve 33 yüksek riskli sorun bulunuyor. Bazı açıklar, kötü amaçlı bir uygulamanın veya saldırganın normalde sahip olmaması gereken sistem yetkilerine ulaşmasına izin verebiliyor.

Bu tür açıklar telefonda kullanılırken fark edilmeyebilir. Ekranda bir uyarı çıkması ya da uygulamaların farklı görünmesi gerekmiyor. Değişiklik, doğrudan işletim sisteminin çalışma biçiminde yapılıyor.

Samsung'un kendi açıkları da kapatıldı

Samsung'un hazırladığı düzeltmeler de paketin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şirket, Galaxy cihazlarına özgü 27 güvenlik açığını giderdi. Samsung Semiconductor tarafından hazırlanan 4 yüksek riskli yama da güncellemeye eklendi.

Kilit ekranıyla ilgili bazı sorunlar da bu paketle birlikte kapanıyor. Bu açıkların kullanılması, telefonun kilidi henüz açılmamışken belirli verilere erişilmesine yol açabiliyordu.

Ses sistemi tarafında bulunan bazı bellek hataları da düzeltildi. Ayrıca saldırganların sistem ayrıcalıklarıyla kod çalıştırmasına izin verebilecek bir "kullanım sonrası serbest bırakma" (use-after-free) açığı da giderildi.

Use-after-free, programın artık kullanmaması gereken bir bellek alanına daha sonra yeniden erişmesiyle ortaya çıkıyor. Belleğin yanlış kullanılması, uygun koşullarda saldırganların programın çalışma biçimine müdahale etmesine kadar gidebiliyor.

Güncelleme hangi cihazlara geliyor?

Ekim 2026 güvenlik güncellemesi, Android 14 ile Android 17 arasındaki sürümleri kullanan desteklenen cihazlara geliyor. Galaxy S26 serisi ile Galaxy Z Fold 6 ve Fold 8 gibi modeller de güncellemeyi alan cihazlar arasında.

Telefonunuzda güncellemenin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümünü açabilirsiniz. Burada "SMR Oct-2026 Release 1" sürümünü görüyorsanız, güncelleme cihazınıza ulaşmış demektir.

Samsung güncellemeleri bütün modellere aynı anda göndermiyor. Bu nedenle sürüm henüz görünmüyorsa biraz beklemek gerekebilir.