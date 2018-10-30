Honor'un akıllı saati kullanıcıların beğenisine ilk defa yarın sunulacak. Saatin nasıl görüneceğine dair bir fikrimiz var.

Honor, 31 Ekim tarihinde ilk akıllı saatini tanıtacak. Tanıtımdan ne beklememiz gerektiğini ise az çok biliyoruz.

Huawei’nin akıllı telefon için geliştirdiği Health uygulamasında Honor Watch’ın ilk özelliklerinin yer aldığı iddia edildi. Bilmeyenler için Huawei’nin Honor’un sahibi olduğunu söyleyelim. Health uygulamasının arayüzünde yer alan eşleşilebilir cihazlar arasına, son güncellemenin ardından Honor Watch da dahil oldu.

Uygulama arayüzü sayesinde, yeni çıkacak olan saatin akıllı saat olduğunun dışında görünüşünü de öğrenmiş olduk. Uygulamadaki görseller eğer doğruysa, yeni çıkacak olan akıllı saat yuvarlak kadranı ve iki düğmeli yapısıyla Huawei Watch GT’ye oldukça benzeyecek.

Honor'un yeni akıllı saati tanıtıldığında detayları size aktaracağız, takipte kalın.