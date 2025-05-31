HONOR, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati "Watch Fit Vitality Edition"ı duyurdu. Tabiri caizse sudan ucuza satılacak saat, efsane özellikler sunuyor. Üstelik HONOR'un akıllı saati hem iOS hem Android ile uyumlu.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte dikkat çeken duyurular gerçekleştirdi. Bu duyurulardan biri, Pad 10 olarak isimlendirilen yeni tabletin satışa sunulmasıydı. Şirket ayrıca yeni akıllı saatini de duyurdu. HONOR Watch Fit Vitality Edition olarak isimlendirilen akıllı saat, uygun fiyatlarına kıyasla enfes özelliklere sahip.

HONOR'un yeni akıllı saatinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1.32 inç boyutlu dairesel AMOLED ekran bulunuyor. Sağ tarafta bulunan buton, kısa ve uzun basışlarda farklı işlevlerin tetiklenmesini sağlıyor. Hem iOS hem de Android telefonlarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan akıllı saat, 9,9 milimetrelik kalınlığı ve kayışı yokken 26 gram olan ağırlığı ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Karşınızda HONOR Watch Fit Vitality Edition

495 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan HONOR Watch Fit Vitality Edition, manyetik bir port aracılığıyla şarj oluyor ve cihazın tam şarj olması yaklaşık 1 saat sürüyor. Tam şarj edilen akıllı saat, Always on Display özelliği etkinken 9 güne kadar, kapalıykense 23 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Bluetooth 5.4'ü destekleyen ve 160 metreye kadar menzil sunan saat, NFC'nin yanı sıra Beidou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS teknolojilerini destekliyor. Saat, 5 ATM su basıncına ek olarak IP68 sertifikası ile su ve toza karşı da dayanıklı.

Koşu, bisiklet, yüzme, yürüyüş gibi 10'u profesyonel seviyede olan 100'den fazla spor aktivitesine destek veren akıllı saat, kalp atış hızını, uykuyu, kandaki oksijen seviyelerini ve stresi takip ediyor. HONOR'un yapay zekâ destekli asistanı ile günlük rutinler öneren HONOR Watch Fit Vitality Edition, daha kapsamlı sağlık verileri de oluşturabiliyor.

İşte bu kadar geniş kapsamlı özellikler sunan bu akıllı saate sahip olmanın bedeli 60 dolardan başlıyor. HONOR, yeni saatinin hangi ülkelerde satışa sunulacağını henüz açıklamadı.