Honor X10 Max'in Tasarımını Gösteren Bir Fotoğraf Ortaya Çık

Daha önce çeşitli sızıntılara konu olan Honor X10 Max, Honor X10 Pro ve Honor 30 Lite'ın ilk cihazıyla ilgili yeni bir tasarım fotoğrafı ortaya çıktı. Honor X10 Max'a ait olduğu söylenen fotoğrafta çok ince bir cihaz görülüyor.

Çinli akıllı telefon devi Huawei'nin alt markası Honor'ın yakın gelecekte üç yeni akıllı telefonu piyasaya süreceği biliniyor. Elbette daha fazla cihazla da karşı karşıya olabiliriz ancak şimdilik elimizde olan bilgiler üç telefonla ilgili. Eğer Honor akıllı telefonlarla ilgili haberleri takip ettiyseniz Honor X10 Max, Honor X10 Pro ve Honor 30 Lite hakkında daha önce yayılan sızıntıları görmüşsünüzdür.

Bugün, Honor X10 Max, bir casus fotoğrafında görüldü ve yakında piyasaya çıkacak cihazın tasarım ayrıntılarını görme şansımız oldu. Fotoğraftan anladığımız kadarıyla, Honor X10 Max'in ön kısmında yağmur damlası desenli ekran tasarımı bulunuyor. Kart yuvası telefon çerçevesinin sol üst köşesinde yer alıyor. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, 7 inç'lik büyük ekranlı bir 5G telefon için Honor X10 Max yan taraftan oldukça ince ve hafif görünüyor.

7.2 inç mi, 7 inç mi?

Daha önce Honor İşletme Birimi Başkanı Zhao Ming, Honor X10 Max 5G akıllı telefonun varlığını doğrulamıştı. Çeşitli haberlere bakılırsa, Honor X10 Max 7,2 inç'lik geniş bir ekrana sahip olacak ve DCI-P3 renk takımını destekleyecek (öte yandan telefonun 7 inç ekrana sahip olacağı şeklinde söylentiler de bulunuyor). Büyük bir ekran daha büyük bir bataryaya ihtiyaç duyacağından, telefonun 5000 mAh bataryaya sahip olacağı söylentileri de bulunuyor.

Daha önce Honor, Honor 8X Max gibi yine geniş ekranlı bir telefonu piyasaya sürmüştü ancak bu 9x serisinde devam etmemişti. Şimdiyse şirket müşterilerine X serisiyle birlikte tekrar geniş ekranlı telefonlar sunmaya karar verdi. Bu sürpriz değil ve telefonun orijinal modelden daha güçlü özelliklerle geleceği anlamına da gelmiyor. Örneğin, Dimensity 1000 yerine Dimensity 800 kullanacaktır. Aslında, üreticinin yeni telefonunu daha güçlü bir yongayla çıkarması muhtemel. Ancak bu durumda da bir kapasite eksikliği sorunu bulunuyor ve bu nedenle de içeride Dimensity 800 kullanılıyor.

Dimensity 800, TSMC’nin 7nm yongaları kullanılarak üretiliyor, 5G Sub-6GHz frekans bandını ve SA/NSA ikili modül ağını, 2G-5G dördüncü nesil hücresel bağlantıyı, dinamik spektrum paylaşımı (DSS) teknolojisini ve VoNR ses servisini destekliyor. Bunun yanı sıra Dimensity 800 5G ikili taşıyıcı kümelenmesini (2CC CA) de destekliyor. Yalnızca tek taşıyıcıyı (CA olmadan 1CC) destekleyen diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, 5G şebekesinin kapsamı, çoklu bağlantıları devreye alarak yüzde 30 oranında iyileşiyor.

Yeni Honor telefonun Temmuz ya da Ağustos ayında piyasaya çıkması bekleniyor.