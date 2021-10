Game of Thrones'un spin-off yapımı House of the Dragon dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Dizi, 2022'de HBO Max'te yayınlanacak.

Game of Thrones'un spin-off'u House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak. Game of Thrones'ta yaşananların 200 yıl öncesinde geçecek olan dizi, George R.R. Martin'in geçen yıl yayımlanan "Fire & Blood" romanından uyarlanıyor. Aegon Targaryen'in Yedi Krallık'ı fethiyle başlayan "Fire & Blood", Aegon'u takip eden jenerasyonlar boyunca Targaryenler'in hikâyesini anlatıyor. Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan "Ejderhaların Dansı" kitabında işlenen olaylar arasında yer alıyor. House of the Dragon'un fragmanı: Dizide Prenses Rhaenyra Targaryen'i Emma D'Arcy, The Sea Snake'i Steve Toussaint, Kral Viserys Targaryen'i Paddy Considine, Alicent Hightower'ı Olivia Cooke, Otto Hightower'ı Rhys Ifans, Prens Daemon Targaryen'i ise Matt Smith canlandırıyor. Dizi 2022 yılında izleyiciyle buluşacak, henüz kesin bir gün açıklanmadı. 2019 yılında duyurulan dizinin senaristliğini Colony, Rampage ve Hercules yapımlarında imzası bulunan Ryan J. Condal ile George R.R. Martin birlikte hazırladı. HBO, yine 2022 yılında Türkiye'de yayın hayatına başlayacak.

