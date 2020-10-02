HP, düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. 3 adet yeni modelle karşımıza çıkan HP, yeni dizüstü bilgisayarlarıyla farkı talepleri olan tüketicilere hitap etmeyi amaçlıyor.

HP, yeni bir dizüstü bilgisayar arayışında olan tüketicilerin karşısına üç yeni model ile çıktı. İkisi "Spectre X360", bir tanesi de "Envy X360" olarak duyurulan ve farklı özelliklere sahip olan modeller, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Spectre x360'ın 14 inç ekran boyutlu yeni modeli, Intel'in 11. nesil Tiger Lake işlemcilerinden güç alıyor. Entegre Intel Xe GPU'ya sahip olan dizüstü bilgisayar, performans açısından beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Selefine göre yüzde 16 daha büyük bir dokunmatik yüzeye sahip olan cihaz, sahip olduğu dört hoparlör ile de hoş bir multimedya deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Karşınızda HP Spectre X360 14

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarının en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, Thunderbolt 4 portuna sahip olması. Üstelik şirket, bu portu oldukça dikkat çekici bir yere konumlandırmış. Bu port sayesinde kullanıcılar, şarj, harici monitör ve diğer çevre birimlerini dizüstü bilgisayarlarına bağlayabilecekler. Bu dizüstü bilgisayarda Thunderbolt 4 portundan daha ilgi çekici bir şey varsa o da hiç şüphesiz ekran formatı. HP, Spectre X360 14'ün 3:2 oranlı bir ekranının olduğunu ifade ediyor.

HP'ye göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarı, şimdiye kadar üretilmiş en akıllı dizüstü bilgisayar. Bunun nedeniyse bu dizüstü bilgisayarın otomatik algılamalar yapabilmesiymiş. Örneğin Spectre X360 14'ü bir çantaya koyup taşırsanız, dizüstü bilgisayarın ısınması ve pil tüketimi engelleniyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, otomatik renk değişim özelliğine de sahip. Bu sayede DCI-P3, Adobe RGB ve sRGB gibi renk paletleri arasında otomatik geçiş yapılabiliyor.

HP, Spectre X360'ın 13 inçlik varyantını da duyurdu

HP'nin duyurduğu modellerden bir diğeri ise Spectre X360 13 olarak karşımıza çıktı. Adından anlaşılabileceği üzere 13 inç büyüklüğünde olan model, 4K OLED ekran ile geliyor. Tıpkı Spectre X360 14 gibi Intel'in 11. nesil işlemcilerinden güç alan bilgisayar, HP'ye göre tek şarjla 17 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca tüketiciler, bu dizüstü bilgisayarı kalemle de kullanabiliyorlar. Bu özellik, Spectre X360 14 modelinde de mevcut.

Nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar: HP Envy X360 13

HP'nin bugün duyurduğu son model ise Envy X360 13 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de Intel'in 11. nesil işlemcileri kullanılıyor. Ancak HP, bu dizüstü bilgisayar modelinin teknik detaylarına çok fazla değinmedi. Peki bu dizüstü bilgisayarların fiyatları nasıl olacak? Dilerseniz hemen fiyat bilgisini de sizlerle paylaşalım.