HSBC, 2021 Yıl Sonu İçin TL/Dolar Kuru Tahminini Açıkladı

Dolar kurunun TL karşısında değer kaybetmesinin ardından tahminlerini güncelleyen HSBC, 2021 sonu için Dolar/TL tahminini açıkladı. Ayrıca Bank of America'ya göre TCMB, bir kaç daha faizi artırdıktan sonra artışı durduracak.

150 yılı aşkın bir geçmişi olan ve Hong Kong’da kurulmasına rağmen Birleşik Krallık merkezli bir finans devi olarak varlığını sürdüren HSBC, 2021 sonu için dolar/TL kuru tahminini güncelledi. HSBC, daha önce içinde bulunduğumuz 2021 yılı sonu için 7,10 olarak açıkladığı dolar/TL kuru tahminini 6,50’ye indirdi.

Söz konusu güncellemeye TCMB’nin sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenleri gösteren HSBC, konuyla ilgili olarak “Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları, Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir” ifadelerini kullandı..

Goldman Sachs da Dolar/TL tahminini düşürmüştü

“Bize göre şeffaf, uygun bir döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz” diyen HSBC’ye göre olası bir döviz alım programı, makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif bir etkiye dahi eden olabilir.

Yıl sonu için Dolar/TL tahminini düşüren tek kurum HSBC olmadı. Çokuluslu bir ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs da yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirmiş olduğu açıklamada yıl sonu beklentisini 8’den 7,50’ye düşürmüştü. Ancak son gelişmelerin ardından kurumun tahminlerini yeniden güncelleme ihtimali bulunuyor.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı, faizlerin artırılacağı son toplantı olabilir

Faiz artışlarının önümüzdeki toplantı sonrasında sonlanacağını öngören Bank of America ise Euro/TL kurunda kısa pozisyonunu kapattı ve Türk Lirası ile ilgili görüşlerinin negatife dönmediğini belirtti. Bank of America, 19 Kasım’da 9,04’ten açtığı Euro/TL kısa pozisyonunu son olarak 8,54 seviyesinden kapattı.

Dolar/TL‘nin 14 günlük göreceli güç endeksinin bu yıl ikinci defa 30 seviyesinin altına düştüğünü ifade eden Bank of America, bunun döviz çiftlerinin çok fazla ve çok hızlı yükseldiğine işaret ettiğini belirtirken açıklamalarına şu şekilde devam etti: Dolardaki teknik bir geri dönüş ve ABD enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi riski arbitrajlı işlemlere zarar verecektir.

Bank of America Analisti David Hauner, konuyla ilgili tahminlerini, “Türk Lirası’na karşı bakış açımız negatife dönmüş değil, benzerlerine kıyasla gösterdiği olumlu performansı ortaya çıkaran nedenler şu anda fiyatlamalara dahil edilmiş olabilir. Merkez Bankası’nın önümüzdeki toplantıda da faiz artırmasını bekliyoruz fakat bu faiz artırılan son toplantı olabilir.” şeklinde açıkladı.