Tesla'nın yatırım açıklamasından sonra değeri hızla artmaya başlayan Bitcoin, 47 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in önümüzdeki dönemde değerini daha da artırması bekleniyor.

Dün Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) açıklamalarda bulunan elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketi Tesla, Bitcoin’e 1,5 milyar dolarlık yatırımda bulunduklarını ve Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını bildirmişti.

Bitcoin’in aralık ayının başından bu yana inanılmaz bir hızla yükseldiği zaten hepimizin malumuydu. Ancak Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması, yeni bir sıçramayı beraberinde getirdi. dün güne 38 bin dolar seviyelerinde başlayan Bitcoin, gece 47 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bitcoin'in yakın zamanda 50 bin doları da aşması bekleniyor

Elon Musk’ın başta Bitcoin ve Dogecoin olmak üzere kripto para birimlerine yönelik açıklamalarda bulunması, kripto para piyasalarını iyiden iyiye kızıştırıyor. Musk’ın herhangi bir tweetinde kendine yer bulabilen kripto para birimleri, kısa sürede değerini yüzde 50’ye yakın artırmayı başarıyor.

Bitcoin’in son 24 saatteki değer artışı, kripto para analistlerinin beklentilerini de yükseltmiş durumda. Bazı tahminlere göre Bitcoin, yükselişini sürdürmeye devam edecek ve kısa vadede 50 bin dolar barajını da aşacak. Bu konuda dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’ın yapacağı yeni açıklamaların da etkili olacağını tahmin etmek zor değil.