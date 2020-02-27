Akıllı telefon sektörüne bir dönem damga vuran ancak daha sonra adını unutturan HTC, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Wildfire R70'i tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefonunu bütçe dostu bir seçenek olarak sunması bekleniyor.

HTC, yeni giriş seviye modeli Wildfire R70'i tanıttı. Wildfire R70, genel olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan Wildfire R70 modelinin bazı özellikleri geliştirilmiş bir versiyonu olarak satışa sunulacak.

HTC Wildfire R70, 19.5:9 en boy oranı sunan 6.53 inç (1560 × 720 piksel) HD+ ekrana sahip. Ekranın üst orta kısmındaki damla çentikte selfie kamerası yer alıyor. Yüzde 88.8'lik ekran/kasa oranına sahip olan telefonun ekranı nispeten kalın çerçevelere sahip.

Telefonun arka tarafında 16 MP ana kameranın yanı sıra 2 MP süper makro lens ve portre çekimleri için 2 MP derinlik kamerası yer alıyor.Ayrıca ön taraftaki damla çentik içinde 8 MP'lik bir selfie kamerası var.

HTC Wildfire R70, 2.5 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek Helio P23 işlemciden güç alıyor. 2 GB RAM'e sahip olan telefon, 32 GB depolama alanı ile geliyor. Kutusundan Android 9 (Pie) ile çıkan telefon, 4000 mAh batarya ve 10W şarj desteği (microUSB) sunuyor. Bluetooth 4.2 desteği olan cihazda 3.5 mm jak girişi de yer alıyor. HTC Wildfire R70, Aurora Blue ve Night Black renk seçenekleriyle yakında Hindistan'da satışa sunulacak.

HTC Wildfire R70 özellikleri: