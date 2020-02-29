Ortaya atılan iddialara göre HTC’nin yeni çıkacak olan 5G telefonu 2020 yılının amiral gemisi olmaya layık olacak. Henüz piyasaya çıkmamış olan bu gizemli telefon hakkında pek fazla bir bilgi olmamakla beraber telefonun amiral gemisi olması umut ediliyor.

Son zamanlar da kullanıcıların önüne birbirinden farklı telefonlar çıktı. Bunlardan birisi de elbette ki Samsung Galaxy Z Flip oldu. Bükülebilir ekranıyla piyasaya sunulan bu telefon, birçok kullanıcıyı heyecanlandırdı. Şimdi de HTC’nin U serisinden bir amiral gemisi çıkarması bekleniyor. Bu gizemli telefon hakkında bilinenler ise oldukça sınırlı. Telefon klasik bir Android telefon mu olacak yoksa kullanıcılara bir sürprizle mi gelecek merak ediliyor.

Her iki durumda da HTC bu yıl U şeklinde bir amiral gemisi yayınlarsa, 2020 yılında HTC’nin başka bir üst düzey amiral gemisini görmek mümkün olacaktır. Az önce de belirttiğimiz gibi, şirket yeni çıkacak olan telefonla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Fakat şimdiden bu gizemli telefonun özellikleriyle ilgili iddialar ortaya atıldı bile.

İddialara göre şirketin Qualcomm ile yakından çalışması beklenirken cihazın 5G'yi desteklediğinin ötesinde telefon hakkında başka bir şey bilinmiyor. Eldeki bu bilgilere dayanarak, cihaz muhtemelen Qualcomm'dan Snapdragon X55 modemi kullanacağı düşünülüyor. Bu da kullanıcılara, cihazın Snapdragon 865 işlemciye sahip olacağını düşündürtüyor. Ayrıca cihazın en az 8 GB RAM ve 4,000 mAh pil gibi üst düzey özellikleri olabileceği iddia ediliyor.

Bununla birlikte HTC, orta bütçe bir telefon çıkarmak için MediaTek 5G yonga setini kullanmayı seçerse, cihaz Snapdragon 765 ile de piyasaya çıkabilir. HTC'nin 2020 yılında çıkaracağı bu gizemli 5G akıllı telefonu amiral gemisi mi olacak yoksa klasik bir Android cihaz mı olacak. Telefon ile ilgili yeni ve güncel gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.