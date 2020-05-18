Huami, Kendini Dezenfekte Eden Bir Maske Geliştiriyor

Çinli teknoloji üreticisi Huami, yeni bir maske tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Aeri" olarak isimlendirilen bu maske, N95 filtresine sahip ve bu filtreleri dahili ultraviyole ışık sayesinde kendi kendini dezenfekte ediyor. Huami'nin yeni maskesinin 6 ila 12 ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını, insanların hayatlarını önemli ölçüde etkiledi. Bu bağlamda insanlar artık, maske kullanmadan evlerinden çıkamaz hale geldiler. Hal böyle olunca da hem teknoloji devleri hem de tıbbi ekipman üreticileri, daha işlevsel maske tasarımları üzerinde çalışmaya başladılar. Şimdi bu konuda yeni bir hamle, Çinli teknoloji şirketi Huami'gen geldi.

Huami, gelen bilgilere göre günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir maske tasarımı üzerinde çalışıyor ve eğer bu proje gerçek olursa, maskeler konusunda önemli bir kilometre taşı geride kalacak gibi görünüyor.

Huami'nin üzerinde çalıştığı maske prototipi

Koronavirüsten korunabilmek için kullanılan geleneksel bir maskenin çıkarılabilir N95 filtrasyon kapasitesinin olması gerekiyor. Bugüne kadar üretilen maskeler, yaklaşık 1.5 ay kullanıldıktan sonra filtre özelliğini kaybediyordu. İşte Huami, tam da bu noktaya parmak basıyor ve özelleştirilebilen bir maske üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu sıralar prototip aşamasında olan maske, "Aeri" olarak isimlendiriliyor.

Huami'nin üzerinde çalıştığı Aeri, plastik bir yapıya sahip. Şirketin açıklamalarına göre maske, sahip olduğu USB bağlantısı ile güç verildiğinde kendi filtrelerini dezenfekte edebiliyor. Maskenin bu özelliği, dahili ultraviyole ışıkları sayesinde gerçekleşiyor. Maske, ultraviyole ışıklarla filtresini kendi kendine temizliyor olsa da dış temizliği kullanıcı tarafından yapılmak zorunda.

Geleneksel maske kullanımının başlıca sorunlarından bir tanesi maskenin yüzü büyük ölçüde kapatıyor olması. Yani maskeler takılıyken son dönemlerin popüler teknolojilerinden yüz tanıma özelliği kullanılamıyor. Huami Aeri, şeffaf yapısı ile yüz tanıma teknolojilerine de göz kırpıyor.

Huami'nin yeni maskesinin piyasaya ne zaman sürüleceği bilinmiyor ancak Aeri'nin 6 ila 12 ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer istenildiği gibi geliştirilirse maske sektöründe yeni bir sayfa açacak olan Huami'nin ilerleyen dönemlerde daha çok konuşulacağını açıkça ifade edebiliriz.