Teknoloji devleri arasında dikkat çeken isimlerden biri de Huawei. Peki bu şirketin nasıl bir yönetim sistemi uyguladığını biliyor musunuz?

Birçok şirketin geleneksel uzun süreli liderlik anlayışını bir kenara atan Huawei, dönüşümlü CEO sistemini uyguluyor ve her 6 ayda bir değişen bir CEO ile çalışmayı öngörüyor.

Peki, Huawei neden böyle alışılmadık bir sistemi tercih ediyor?

Dönüşümlü CEO sistemi nedir?

Huawei'nin 2011’de başlattığı dönüşümlü CEO sistemi, şirketin yönetim kademelerinde farklı yeteneklere sahip liderlerin görev almasını sağlıyor.

Kurucu Ren Zhengfei, her düzeyde inovasyonu sürdürmeye teşvik eden tutumu ile her 6 ayda bir farklı bir yöneticinin CEO koltuğuna oturması gerektiğini benimsiyor.

Huawei’nin asıl amacı ise bu sistem sayesinde liderliğin tek bir kişiye bağımlı olmasını engelleyip, kolektif bir akıl oluşturmak. Şirket, farklı perspektiflerle sürekli olarak taze fikirlerle besleniyor ve karar alma süreci de demokratikleşiyor​.

Farklı yöneticilerden farklı atılımlar.

2014 Başkanı Sabrina Meng, şirketin veri dönüşümüne öncülük ederken veriler için tek bir kaynak oluşurdu. Ayrıca farklı finansal dönüşüm programları uygulayarak finans ekibini bir iş ortağı entegrasyonuna dönüştürdü ve Huawei’nin dünya çapında hızlı ve istikrarlı gelişimini sağladı.

Huawei'nin dönüşümlü CEO'larından bir diğeri Eric Xu ise özellikle ABD yaptırımlarının ardından şirketin hayatta kalma stratejilerini yönlendiren önemli bir isim olarak biliniyor.

Xu’nun liderliğinde, Huawei alternatif tedarik zincirleri oluşturdu ve 5G teknolojilerinde liderliğini güçlendirdi. Xu, sadece mevcut krizleri yönetmekle kalmadı, şirketin uzun vadeli stratejik planlarını da şekillendirdi​.

Dönüşümlü CEO sisteminin avantajları neler?

Farklı dönemlerde göreve gelen CEO’lar, kendi uzmanlık alanlarına odaklanarak şirketin farklı yönlerde gelişmesine katkıda bulunuyor.

Örneğin, Sabrina Meng’in finansal dijitalleşmeye odaklanması, Eric Xu’nun ise teknoloji ve tedarik zincirine yönelik stratejik hamleleri şirketin farklı alanlarda güçlenmesini sağladı.

Bu model aslında liderlerin birbirini dengelemesini de mümkün kılıyor. Tek bir kişinin hatalarından kaynaklanabilecek potansiyel riskler minimize ediliyor ve şirketin geleceği, kolektif bir liderlik anlayışıyla şekilleniyor.

Birçok firma buna cesaret edemeyip tek bir yönetici üzerinden ilerlemeyi tercih etse de Huawei bu konuda da öne çıkıyor.

Siz dönüşümlü CEO sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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