Elliott Hill, Nike’ta çalışmaya ilk başladığında sadece bir stajyerdi ve başarı basamaklarını tırmanarak CEO olmaya kadar gelmişti. Bu etkileyici hikâyeye bir göz atalım.

Nike’ta uzun süredir görev yapan Elliott Hill, 14 Ekim’de yeni CEO olarak pozisyonuna başlayacak. Hill’in, şirketin büyümesine bu zamana kadar 39 milyar dolardan fazla payı olduğu söyleniyor.

Hazırsanız, piyasa devi Nike’a 1988 senesinde stajyer olarak giriş yapan Elliott Hill’in başarı basamaklarına geçelim.

Hill’in Nike yolculuğu 1988 senesinde başladı.

Teksas’taki bir işçi sınıfı mahallesinde, yalnız bir anne tarafından büyütülen Elliott Hill, Ohio Üniversitesinin “Spor Pazarlama” bölümünden mezun olduktan sonra Nike’ta işe başladı ve 2 sene boyunca aynı pozisyonda çalıştı.

Pozisyonu “Giyim Satış Temsilcisi Stajyeri” olarak geçiyordu. 2 yılın ardından "satış" bölümüne geçti ve bu alanda başarı basamaklarını hızla tırmandı.

10 yıl içinde müdürlüğe kadar yükseldi.

Nike’ta ilk işe başladığı tarihten 10 sene sonra, 1998 yılında “Takım Sporları Bölümü Müdürü” oldu. Daha sonra 2013 senesine kadar “Başkan Yardımcısı” titriyle “satış” bölümünde çalışmaya devam etti.

2013 yılına geldiğimizde, “satış” bölümünün müdürü oldu. Nike'ta çalıştığı süre boyunca Global perakende, Kuzey Amerika yöneticiliği ve stratejik pazar gibi fakrlı bölümlerde görev aldı. Tabii ki her pozisyon, ona yeni bir şeyler kattı.

Özellikle 2018'deki görevi onu yükseltti.

Elliott Hill, 2018-2020 seneleri arasında, Tüketici ve Pazaryerleri Başkanlığı pozisyonundayken tüketici ihtiyaçlarını analiz ederek markaya yeni bir soluk getirdi. Hiç şüphesiz bu, onu yeni CEO yapan en önemli etkenlerdendi.

Elliott, aynı şirkette, tam 36 senesini geçirdi ve gördüğünüz üzere bu süre zarfı boyunca 2-3 senede bir pozisyon atlamış. Aslında bu, olması gereken bir durum ancak ne yazık ki biz buna alışık olmadığımızdan inanması zor bir hayal gibi geliyor.

Kendi aktarımına göre Nike’taki kariyeri boyunca 19 farklı pozisyon üstlenmiş.

Kendi sözleri ise şöyle:

"Sektördeki en iyilerle çalışmaktan ve bugünkü özel şirketin yaratılmasına yardımcı olmaktan onur duydum. İş arkadaşlarım ve güvenilir ortaklarla yeniden bağlantı kurmaktan ve bizi ileriye götürecek yeni ilişkiler kurmaktan heyecan duyuyorum.”

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