Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) casusluk iddialarına uzun açıklama ile cevap verdi. Telefon şebekelerine gizli erişimi olduğu iddiasını bir kez daha reddeden şirket, bu suçlamaların tamamen önyargıdan ibaret olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, çok uzun bir süredir casusluk suçlamaları ile mücadele ediyor. ABD’nin yaptığı lobilerin de etkisi ile pek çok Batı ülkesinde yasaklanma tehlikesi ile karşı karşıya olan Çinli teknoloji devi, Pekin hükümeti ile yakın bağları ve kurucusunun eski bir Çin ordusu subayı olması nedeniyle kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

Huawei, yeni nesil ağ teknolojisi 5G’nin en önemli oyuncusu konumunda. Nitekim Huawei ve ABD arasındaki krizi derinleştiren en büyük faktörlerden biri de bu. Washington, Batı’daki müttefiklerine, Çinli şirketin 5G altyapısını kullanmamaları yönünde büyük bir baskı yapıyor.

Esasen Avrupa Birliği, Huawei’in ekipmanlarını kullanmak yerine, kendi 5G altyapılarını oluşturmak istiyor. Fakat bu plan, beraberinde müthiş bir maliyet ve iş yükü getiriyor. Reuters’ın araştırmasına göre, AB’nin kendi 5G ekosistemini yaratması, 62 milyar dolarlık bir maliyet ve 18 aylık bir gecikmeye yol açacak. Huawei, 5G teknolojisindeki hakim konumu sayesinde en iyi seçenek gibi durmasına rağmen, etrafını saran casusluk iddiaları, ülkelerin temkinli yaklaşmasına neden oluyor.

Dün yayınlanan bir Wall Street Journal makalesinde, ABD'li yetkililerin, Huawei'in dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon ağlarında arka kapı erişimine sahip olduklarına dair kanıtları olduğu ifade edilmişti. Gazetenin haberinde, ABD'li yetkililerin hala bu tür kanıtları kamuya açıklamaktan geri durduğu ancak istihbaratlarını İngiltere ve Almanya ile paylaşmaya başladıkları yazıyor.

Haberin yayınlanmasının ardından uzun bir açıklama yapan Huawei, ABD’nin casusluk iddialarının hiçbir dayanağa sahip olmadığını söyledi. Telekomünikasyon ağlarına hiçbir zaman gizlice erişmedikleri gibi böyle bir yeteneklerinin olmadığını da belirten Çinli şirket, “Wall Street Journal, ABD hükümetinin, iddialarını desteklemek için herhangi bir kanıt sunamayacağının farkında olmasına rağmen, ABD’li yetkililer tarafından üretilen yalanları tekrarlamayı seçmiştir. Bu, Wall Street Journal'ın Huawei'ye karşı önyargısını yansıtıyor ve güvenilirliğini zayıflatıyor” dedi.

ABD'nin telefon şebekelerinde uzun bir casusluk geçmişi olduğuna dikkat çeken Huawei, “Snowden sızıntılarının kanıtladığı gibi ABD, dünya çapında telekom ağlarına gizlice erişiyor ve diğer ülkelerde uzun süredir casusluk yapıyor. Washington Post'un bu hafta CIA'nın on yıllar boyunca diğer ülkelerde casusluk yapmak için şifreleme şirketi kullandığına dair haberi, buna en büyük kanıt” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün yayınlanan ve dünya kamuoyuna bomba etkisi yaratan haberde, CIA ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı’nın (BND), İsviçreli bir veri şifreleme şirketinin cihazlarını kullanarak, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye ait gizli bilgilere erişim sağladığı ortaya çıkmıştı.