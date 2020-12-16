Huawei HarmonyOS Beta, Akıllı Telefonlar İçin Yayınlandı

Huawei, HarmonyOS 2.0 sürümünün geliştirici betasının yayınlandığını duyurdu. Şirketin iş ortakları ile bağımsız geliştiriciler, Huawei'ye başvuru yaparak bu sürüme erişme imkanı yakalayabiliyorlar. Daha da önemlisi HarmonyOS 2.0, akıllı telefonlara da geldi.

ABD'nin uyguladığı ticaret ambargosundan sonra Google ile de arası bozulan ve bunun doğal bir sonucu olarak da kendi işletim sistemi kartını oynamak zorunda kalan Huawei, "HarmonyOS" olarak isimlendirilen işletim sisteminin 2.0 kodlu geliştirici beta sürümünü yayınladı. Geliştiriciler, an itibarıyla bu sürümdeki yenilikleri inceleyip, çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirebiliyorlar.

Huawei, HarmonyOS 2.0'ın geliştirici beta sürümünü, şirketin iş ortaklarına ve bağımsız geliştiricilere, başvuru yapmaları durumunda sunuyor. Ancak bununla birlikte Mate 40, P40 gibi akıllı telefonlar ve MatePad Pro da desteğe sahip. Hesabı olan geliştiriciler, bu akıllı telefonlar üzerinden de HarmonyOS 2.0'ın yeniliklerini keşfedebiliyorlar. Ancak bu cihazlara sahip olmayan geliştiriciler, Huawei DevEco Studio'da bulunan emülatörü de kullanabilirler.

Huawei, 2021 yılında 100 milyondan fazla HarmonyOS'lu cihaz hedefliyor

Huawei'den Wang Chenglu, konuyla ilgili açıklamalarında Boss Electronics, Joyoung ve Puffin Technology gibi şirketler tarafından üretilen pek çok teknolojik üründe HarmonyOS kullanıldığını, bu ürünlerin kapsamının genişlemeye devam edeceğini söyledi. 2021 yılındaki hedeflerine ilişkin de konuşan Chenglu, önümüzdeki yıl 40'tan fazla markanın 100 milyondan fazla cihazına HarmonyOS sunmayı planladıklarını söyledi.

HarmonyOS, çok amaçlı bir işletim sistemi. Huawei ekibi, IoT cihazları, akıllı telefonlar, tüketici elektroniği ürünlerinin yanı sıra, otomobillerde bile bu işletim sisteminin kullanılabileceğini söylüyor.