Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK sıralama tarihinde 163 puanla en yüksek puanı alarak dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu oldu. Huawei'nin yeni amiral gemisi, fotoğraf meraklıları için şu anda piyasada bulunan en gelişmiş akıllı telefon.

DXOMARK, kameraları ve kamera ekipmanlarını puanlayan ve sıralayan köklü bir görüntüleme teknolojileri otoritesi. Uzmanlar tarafından yaygın olarak güvenilen testleri, milyonlarca bilimsel ölçüm ve algısal analizle destekleniyor. Huawei'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, dünyanın önde gelen kalite değerlendirme laboratuvarı DXOMARK testinden başarıyla geçti ve üstün genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bıraktı.

Huawei Pura 70 Ultra'nın kapsamlı bir incelemesinin ardından, DXOMARK, Huawei Pura 70 Ultra'yı 163 puan vererek DXOMARK'ın en iyi akıllı telefon kamerası olarak seçti.

Huawei Pura 70 Ultra, telefon fotoğrafçılığına pek çok yenilik getirdi

Huawei Pura 70 Ultra, akıllı telefon pazarına yeni öncü özellikler getiriyor ve akıllı telefon serisinin uzun süredir devam eden damgasını sürdürerek kamera yeniliklerini bir kez daha sunuyor. Telefon saatte 300 km'ye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi sağlayarak rekor kıran Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği ile öne çıkıyor.

DXOMARK, incelemesinde kameranın Otomatik Odaklama özelliğini de vurguladı ve test edilen tüm koşullarda doğruluğu ve yüksek hızı için övgüde bulunarak kameraya 125 puan verdi. Bu gelişim, Ultra Parlak ana kamera donanımı ve HUAWEI XD Motion Engine üzerindeki ışık alımındaki artış sayesinde mümkün olmuş.

Huawei Pura 70 Ultra, 8,4 mm inceliğindeki cihaz gövdesine bir inç sensör boyutu ve F1,6 geniş diyafram açıklığı sığdırmayı başaran geri çekilebilir yapısıyla Ultra Parlak Pop-Out Camera'yı da barındırıyor. Gelişmiş Döner İletim Sistemi sayesinde kamera, çekim sırasında kendiliğinden uzayarak dahili kamera yapısı içinde daha fazla alan yaratıyor. Bu özellik sayesinde hafif akıllı telefon, en geniş ışık girişine sahip gelişmiş pop-out kamerayı barındırabiliyor.

Aynı zamanda, daha iyi gece sahnesi ve dinamik aralık performansı elde ediyor. DXOMARK, kameranın "dinamik aralığının çok geniş olduğunu ve fotoğraflar HDR ekranda görüntülendiğinde kontrastların olağanüstü olduğunu" ve ayrıca "renklerin HDR ekranda çok hoş olduğunu" belirtti.

HUAWEI Pura 70 Ultra, yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile de donatıldı. Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası, aydınlık veya karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların sürekli net görünmesini sağlıyor. Kamera ayrıca ister yakından ister uzaktan fotoğraflansın, keskin görüntüler oluşturan yenilikçi uzun mesafeli kaydırmalı zoom'u da destekliyor.

DXOMARK, Ultra Parlak makro telefoto fotoğraf makinesinin yakınlaştırma özelliğini 164 puanla değerlendirirken, özellikle makro işleviyle fotoğraf makinesinin "hoş makro perspektifini ve keskin görüntülerini" övdü. İncelemede ayrıca telefoto zoom kameranın test edilen tüm aralıklarda zoom ile yüksek düzeyde ayrıntı üretebildiği ve düşük ışık koşullarında bile düşük gürültü seviyelerine sahip olduğu vurgulandı.

DXOMARK'ın Huawei Pura 70 Ultra incelemesi hakkındaki incelmesine buradan ulaşabilirsiniz.

Huawei mobil fotoğrafçılık için farklı adımlar da atıyor:

Huawei, yıllardır sürekli inovasyon yoluyla mobil görüntüleme teknolojisinin evrimini ve gelişimini yönlendirdi. Ayrıca, Huawei sürekli olarak fotoğraf yarışmaları, topluluk etkinlikleri ve trend raporları gibi küresel faaliyetlerde bulunarak mobil fotoğrafçılık kültürünün dünya çapında yayılmasını teşvik ediyor. HUAWEI XMAGE ile akıllı fotoğrafçılığı yeni zirvelere taşıyarak küresel kullanıcılarla birlikte teknolojinin ve deneyimin sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Huawei bu yıl sadece yıllık fotoğraf yarışması HUAWEI XMAGE Awards 2024'ü resmi olarak başlatmakla kalmadı, aynı zamanda Huawei tarihindeki en büyük fotoğraf sergisine olan "Kalpleri Isıtan Bir Dünya - Huawei Fotoğrafçılığının 12 Yılı" teması altında açılan HUAWEI XMAGE Global Sergisi'ni de tanıttı.

Sergide, milyonlarca başvuru arasından seçilen ve Huawei akıllı telefonlar tarafından çekilen yaklaşık 300 fotoğraf sergileniyor. Dünyanın her köşesinden sıcaklık, huzur ve parlaklık anlarının yanı sıra sıradan insanların gerçek ilişkiselliğini sergileyen bu görüntüler, HUAWEI XMAGE'in yeni marka felsefesi olan "Görüntünün Gücü"nü kapsıyor. Bu felsefe, üstün görüntüleme teknolojisi ve deneyimleriyle tüketicilerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve takdirini ateşlemeyi ve çekilenlerin ötesinde güçlü etkisini sergilemeyi amaçlıyor.

Bu yılki XMAGE Ödülleri, Huawei'nin Anlık Görüntü, Portre fotoğrafçılığı, telefoto ve makro fotoğrafçılık ve renk stilindeki liderliğini sergileyen "Anlar", "Yüzler", "Çok Uzak Çok Yakın" ve "Stil" gibi yeni kategoriler sunuyor. Ayrıca, sanatçıları Huawei’nin amiral gemisi görüntüleme yeteneklerini kullanarak çeşitli ifade biçimlerini ve temaları keşfetmeye teşvik etmek için "Pura Serisinin En İyisi" ve "Mate Serisinin En İyisi" gibi yeni ödüller oluşturuldu.

2017 yılından bu yana, 170'ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcılar yarışmaya katılarak bugüne kadar yaklaşık 4 milyon giriş yaptı. Bu milyonlarca giriş, HUAWEI XMAGE Ödülleri'ni dünya çapındaki perspektiflerden insanlık tarihinin parçalarını içeren kendi başına bir kültürel miras haline getiriyor. HUAWEI XMAGE Awards 2024 için kayıtlar şu anda açık ve 15 Eylül 2024 tarihinde Pekin saatiyle 24:00'te (GMT+8) kapanacak. Buraya tıklayarak etkinlik ve katılım detaylarına göz atabilirsiniz.