Huawei, Dikey Katlanabilen Bir Akıllı Telefon Geliştiriyor

Huawei'nin Çin'den aldığı bir patent, bugün gün yüzüne çıktı. Patentte, Huawei'nin Galaxy Z Flip benzeri dikey olarak katlanabilen bir telefon geliştirdiği görülüyor. Bu telefonun kısa bir süre önce iddialar kapsamında ortaya çıkan Mate V olabileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon sektörü her gün biraz daha değişiyor. Teknoloji üreticileri, üzerinde çalıştıkları yeni teknolojilerle tüketicilere yenilikler sunmaya çalışırken kimi zaman bu yenilikler bir trend haline geliyor ve pek çok teknoloji üreticisi bu trendi görmezden gelmiyor. Şimdiyse Huawei'nin yeni bir patenti, şirketin Samsung Galaxy Z Flip benzeri bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Huawei'nin bugün yayımlanan Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden aldığı bir patent, Huawei'nin katlanabilir ve kapalı yapıdaki bir akıllı telefona nasıl baktığını gösteriyor. Söz konusu patent, her ne kadar bu akıllı telefonun nasıl bir donanım özelliklerine sahip olacağını göstermiyor olsa da Huawei hayranlarını heyecanlandıracak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen bu patentin detaylarına ve Huawei'nin katlanabilir ve kapaklı telefonunun nasıl göründüğüne yakından bakalım.

Huawei'nin katlanabilir ve kapaklı ekranlı telefonu işte böyle görünüyor

Patentte görülen render görsellere göre Huawei'nin üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonu, tıpkı Galaxy Z Flip gibi katlanabilecek. Dolayısı ile bu telefon katlandığında, kullanıcılara kapaklı telefon hissi verilecek. Galaxy Z Flip'in başarısını düşündüğümüzde, Huawei'nin dikey katlanabilen telefonu da tüketicilerin ilgisini çekebilecek gibi görünüyor.

Huawei'nin katlanabilir ekranlı telefon patentine daha yakından baktığımızda, çok ilginç bir çentiğin bu telefonda yer aldığını görüyoruz. Görünüşe göre Huawei, kullanıcılara keskin hatlara sahip olan bir çentik sunacak. Ayrıca telefonun arka kısmındaki kamera kurulumu da yine keskin hatlarla geliyor. Telefonun sağ tarafına ses ayar ve güç tuşlarını yerleştirmiş olan Huawei, sol tarafı ise boş bırakmayı tercih etmiş.

Patentin diğer görsellerine baktığımızda bu akıllı telefonda kulaklık girişinin olabileceğini görüyoruz. Ayrıca Huawei, bu akıllı telefonunda USB Type-C bağlantı noktasını kullanmayı, SIM kart girişi ve hoparlör ızgarasını da bu bağlantı noktasının yanlarına yerleştirmeyi düşünüyor gibi görünüyor. Elbette tüm bu detayların bir gün karşımıza çıkıp çıkmayacağı konusunda emin değiliz. Huawei, patentlediği bu akıllı telefonu üretmekten vazgeçebilir.

Kısa bir süre önce ortaya atılan bazı iddialar, Huawei'nin "Mate V" isminde bir telefon ismini aldığını ortaya koymuştu. Bugün ortaya çıkan patent dosyaları ise Huawei'nin Mate V modelinin dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon için almış olabileceğini düşündürüyor. Üstelik telefonun dikey olarak katlanabilmesi, "v" harfi ile de açıkça ilişkilendirilebilir durumda.