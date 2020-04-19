Huawei'den Katlanabilir Kaydırmalı Ekran Patenti

Katlanabilir cihaz piyasasına hızlı bir giriş yapan Huawei, iki yeni patent başvurusuyla birlikte katlanabilir cihazların ekranlarını kaydırmalı hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni teknolojiyle birlikte ekranlar uzatılabilecek.

Akıllı telefonlardaki geleneksel form faktörünü değiştirmek amacıyla akıllı telefon üreticileri farklı katlanabilir ekran tasarımlarıyla birlikte piyasaya yeni cihazlar sürüyorlar. Samsung'un Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip'i, Motorola'nın Moto Razr'ı ve nihayet Huawei'nin Mate X'i piyasadaki katlanabilir cihazlar arasında yer alıyor.

Huawei, katlanabilir akıllı telefon piyasasındaki yerini bir adım öteye taşımak için iki yeni patent başvurusunda bulundu. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Müdürlüğü'ne iki patent başvurusunda bulunan Huawei'nin başvuruları kabul edildi ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün Küresel Tasarım Veritabanı'na eklendi.

Kaydırmalı ve genişletmeli ekranlar

Yeni patentler, Huawei'nin katlanabilir ekranlı ancak form faktörü katlanabilir olmayan akıllı telefonları üretmeyi planladığını gösteriyor. Patentlere bakılırsa Huawei, yeni cihazlarının ekranlarını genişletilebilir/geri çekilebilir şekilde tasarlamak istiyor. Patent tasarımlarında iki ayrı cihaza ait 28 görüntü görülüyor. Bu cihazların ikisi de geri çekilebilir ekranlardan oluşuyor ancak tasarımları birbirinden farklı.

Model A adı verilen ilk modelde, ön tarafından hiçbir çerçeveye sahip olmayan bir ekran görüyoruz. Ön tarafta kamera da bulunmazken arka tarafta üçlü bir kamera dizilimi görülüyor. Görsellere bakılırsa, arka kısım genişliyor ve böylece ekran da yüzde 30 oranında genişliyor.

Model B adı verilen ikinci model de ilk modele benziyor ancak kaydırma mekanizması biraz daha farklı. Burada kayan kısım genişlediğinde yalnızca ekran genişliyor ve böylece ilk duruma göre yüzde 50'lik bir ekran genişlemesi elde ediliyor.

Huawei'nin bu tasarımları yeni cihazlarında kullanıp kullanmayacağı, kullanacaksa ne zaman kullanacağı bilinmiyor.