Huawei Mate 40 Serisine Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi serisi olacak Mate 40 ailesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre donanımdan sisteme kadar pek çok alanda geliştirme alacak olan serinin, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki aylarda tanıtacağı amiral gemisi Mate 40 ailesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Resmi lansmana daha vakit olmasına rağmen hakkında söylentiler dolaşan akıllı telefonlara dair yeni detaylar, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da ortaya çıktı.

İddialara göre birçok farklı alanda geliştirmeler alacak olan Huawei Mate 40 serisinin üretim ve hata ayıklama sürecinde hızlandırılmaya gidildi. Performans, 5G kapasitesi, sistem, kimlik tasarımı ve diğer pek çok alanda yükseltmelere sahip olacak telefonların, donanım kısmında da en yeni teknolojilerle donatılması bekleniyor.

Huawei Mate 40 serisi neler sunacak?

Eylül ayı sonunda küresel pazarda erişilebilir olması beklenen Huawei Mate 40 serisinin, gücünü yeni bir Kirin amiral gemisi yonga setinden alacağı iddia ediliyor. 5 nm üretim sürecinden çıkan ve Cortex A77 / A78 CPU mimarisi ile Mali G77 / G78 GPU mimarisini birleştirecek olan bu yonga setinin Kirin 1000 olacağı yönünde daha önce yayınlanmış bir rapor bulunuyor. Diğer iddialara göreyse Mate 40 serisinde yer alacak bu yonga seti Kirin 1020 olacak.

Ekran kısmında yüz tanımayı desteklemek için çentik tasarımına sahip olacağı söylenen telefonların, tıpkı P40 serisinde olduğu gibi 1200 piksel+ çözünürlük ve 90 Hz ekran yenilemeyi desteklemesi muhtemel görünüyor. Ayrıca cihazların Google servislerinden yoksun olacağını da belirtelim.

Huawei Mate 30 ailesinin devamı niteliğinde olacak Mate 40 serisiyle ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Sektöre yakın kaynaklar, şirketin resmi lansmanı bu yıl sona ermeden düzenleyeceğini iddia ediyor. Şirketin Mate 30 serisini geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığını düşünecek olursak, Mate 40 serisiyle de geçen yıl olduğu gibi eylül ayında tanışabiliriz.