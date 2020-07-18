OPPO A72 5G olduğu düşünülen bir akıllı telefon, özellikleriyle birlikte kıyaslama platformu Geekbench'te ortaya çıktı. 4, 6 ve 8 GB olmak üzere üç farklı bellek yapılandırmasına sahip olacağı söylenen akıllı telefonun ilerleyen dönemlerde tanıtılması bekleniyor.

Bu haftanın başlarında China Telecom’un ürün kütüphanesinde ‘PDYM20’ model numarasına sahip olan ve OPPO A72 5G olduğu düşünülen bir akıllı telefon ortaya çıkmıştı. Bu listelemeden sonra temel özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon, bu kez aynı model numarasıyla birlikte kıyaslama platformu Geekbench’te görüntülendi. Listelemede cihazın özelliklerinden fiyatına kadar birçok detay bulunuyor.

Geekbench’te yer alan bilgilere göre Android 10 işletim sisteminin üzerine kurulu olan OPPO A72 5G, birden fazla bellek yapılandırma seçeneğine sahip olacak. Yonga kısmındaysa Snapdragon yerine MediaTek imzalı bir yonga seti tercih edildiğini görebiliyoruz. Dilerseniz gelin, sözü daha fazla uzatmadan OPPO A72 5G olduğu düşünülen bu akıllı telefonun ortaya çıkan özelliklerine ve fiyatına daha yakından göz atalım.

OPPO A72 5G’de yer alması beklenen özellikler:

Bellek kısmında temel olarak 8 GB RAM’e sahip olan akıllı telefon, ayrıca 4 GB ve 6 GB olmak üzere toplam üç yapılandırma seçeneğine sahip. Cihaz, gücünü temel frekans hızı 2.0 GHz olan ve MediaTek tarafından MT6853 model numaralı bir yonga setinden yer alıyor. MediaTek’in resmî sitesinde kısaca bahsedilen bu yonganın, resmi tanıtımı henüz yapılmamış Dimensity 720 olduğu söyleniyor.

Ekran kısmına gelirsek 6,5 inç büyüklüğünde ve 90 Hz ekran yenileme hızını destekleyen bir panele sahip olan OPPO PDYM20, ön kamera olarak sol üst köşeye delik tasarımıyla yerleştirilmiş 8 MP’lik bir sensör kullanıyor. Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse 16 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Parmak sensörünün yan tarafta bulunduğu akıllı telefon, USB-C bağlantı noktasına sahip. Batarya kısmında 3.945 mAh veya 4.040 mAh pile sahip olması beklenen cihazın, aynı zamanda 18 W’a kadar hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

OPPO A72 5G’nin fiyatı:

Üç farklı bellek yapılandırmasında gelmesi beklenen OPPO A72 5G, farklı yapılandırmalar için farklı fiyat etiketlerine sahip olacak. Bu noktada aktarılan fiyat bilgileri şu şekilde: