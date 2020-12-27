Huawei'nin Mate 40 serisine ekleyeceği yeni modeli Mate 40E, Wireless Power Consortium'dan Qi sertifikası almayı başardı. Akıllı telefonun ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor.

22 Ekim'de Huawei'nin düzenlediği Online Global Launch Event'te tanıtılan Huawei Mate 40 serisi, dört farklı modelle birlikte alıcı bulmuştu. Seri; Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve Mate 40 RS Porsche Design modellerinden oluşuyordu. Fakat bugünlerde Huawei'nin Mate 40 serisine ekleyeceği yeni bir telefon konuşuluyor.

Haberlere göre Huawei, son çıkardığı amiral gemisi akıllı telefon serisine Mate 40E isimli yeni bir telefonunu daha ekleyecek. Üstelik model, Wireless Power Consortium'dan 9 Aralık günü Qi sertifikasını almayı başarmış. Telefonun sertifikalandırıldığının belirtildiği internet sitesinde telefon hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor.

Huawei Mate 40E, Kirin 9000E yonga setiyle gelecek:

Huawei Mate 40E'nin somut bir şekilde görüldüğü Wireless Power Consortium, telefon hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da telefon hakkında bazı iddialar mevcut. Bu iddialara göre Huawei Mate 40E, serinin başlangıç modeli olan Huawei Mate 40'la hemen hemen aynı özellikleri paylaşacak.

Huawei Mate 40 ve yeni Mate 40E'yi ayıracak önemli bir nokta bulunacak. İddiaya göre akıllı telefon, Mate 40'taki Kirin 9000 yonga setinin yerine Kirin 9000E yonga setine ev sahipliği yapacak. Bu da Huawei Mate 40E'nin başlangıç modeline göre biraz daha düşük performans göstereceği anlamına geliyor.

Huawei Mate 40 serisi ekim ayında çıkış yapmış olsa da serinin 3 telefonu maalesef küresel pazarda kendisine yer bulamadı. Huawei'nin yalnızca Mate 40 Pro modeli dünya genelinde piyasaya sürülmüştü. Diğer modellerse Çin pazarına özel kalmıştı. Dolayısıyla yeni Huawei Mate 40E'nin küresel pazarda satılıp satılmayacağı konusunda şu an için kimse bir şey söyleyemiyor.