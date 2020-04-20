Huawei, Fotoğraf Yarışması Tanımında DSLR Makine Kullanmış

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği mobil fotoğraf yarışmasını tanıtmak için hazırladığı videoda DSLR fotoğraf makineleri ile çekilmiş görüntüler kullandığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üretici konumunda olan Huawei, çok ilginç bir olayla gündemde. Çinli teknoloji devi, kısa bir süre önce kullanıcıların yalnızca Huawei akıllı telefonlarla çekilen fotoğraflar ile katılabilecekleri bir fotoğraf yarışması duyurdu. Buraya kadar her şey normal gibi görünse de, Huawei’in yarışma için hazırladığı tanıtım videosunda DSLR fotoğraf makineleri ile çekilen görüntüler kullandığı ortaya çıktı.

Huawei Next-Image Awards 2020 adındaki yarışmaya katılmak isteyen kişilere, “Unutmayın, çektiğiniz fotoğrafın Huawei akıllı telefonla çekilmiş olması gerekiyor” uyarısında bulunan Çinli şirket, birinci kuralı kendisi unutmuş gibi görünüyor.

Huawei'in DSLR ile çekilen fotoğrafları kullandığı tanıtım videosunun ekran görüntüsü

Huawei’in altına imza attığı bu skandal, 2018 iPhone Fotoğraf Ödülleri'nde ikinci olan Huapeng Zhao tarafından keşfedildi. Zhao, Huawei videosundaki fotoğrafların tanıdık geldiğini ve kontrol etmeye karar verdiğini söylüyor. Fotoğrafların aslında bir akıllı telefon tarafından değil, 3.000 dolarlık bir Nikon D850 tarafından çekildiğini tespit eden Zhao, söz konusu çalışmaların Su Tie adında Çinli bir fotoğrafçıya ait olduğunu belirtiyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Çinli mikro-blog platformu Weibo üzerinden yazılı bir özür açıklaması yayınlayan Huawei, fotoğrafların editörler tarafından “yanlışlıkla” seçildiğini söyledi. Huawei Next-Image Awards 2020 için hazırladığı tanıtım videosunu güncelleyen şirket, temel amaçlarının insanların galerisindeki etkileyici fotoğrafları yarışmaya dahil etmek olduğunu belirtti.

Fotoğrafçı Su Tie'nin Nikon D850 model bir DSLR kamera ile çektiği fotoğrafı

Huawei, geçmişte de akıllı telefonlarının kamera özelliklerini övmek için çektiği reklam filmlerinde DSLR fotoğraf makinesinde çekilen fotoğrafları kullanmakla suçlanmıştı. 2016 yılında şirket, P9 modelini tanıtmak için Canon EOS 5D Mark III DSLR fotoğraf makinesinde çekilmiş bir fotoğrafı kullandığını itiraf etmişti.

İki yıl sonra ise bir Reddit kullanıcısı, Huawei Nova 3 reklamında gösterilen bir selfie'nin bir DSLR fotoğraf makinesi tarafından çekildiğini keşfetti. Son olarak geçtiğimiz yıl GSMArena, Huawei’in P30 amiral gemisinin afişlerinde DSLR fotoğrafları kullandığını tespit etmişti. Şirket, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tanıtım posterlerindeki görüntülerin telefonun kamera özelliklerine “sanatsal bir bakış” kazandırma amacıyla koyulduğunu söylemişti.