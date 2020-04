Huawei P40 Serisi İçin Yeni Yazılım Güncellemesi Yayınlandı

Huawei, kısa bir süre önce duyurduğu P40 serisi için yeni bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. "EMUI 10.1.0.122" olarak isimlendirilen 711 MB büyüklüğündeki güncelleme, optimizasyon iyileştirmeleri içeriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği bir etkinlikle P40 olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Gerek donanım özellikleri gerekse tasarımıyla tüketicilerin dikkatini çeken telefonlar, bir süredir tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor. Şirket, tüketicilerin beklentilerini karşılayabilmek adına yeni amiral gemisi telefonlarıyla ilgili çalışmalarına da devam ediyor.

Huawei, P40 ve P40 Pro modelleri için geçtiğimiz hafta içerisinde ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, telefonlara pek çok yeni özellik kazandırdı. Şimdi Huawei, P40 ve P40 Pro modelleri için yeni bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. Yayınlanan yeni güncelleme, Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonlarına çok önemli optimizasyon iyileştirmeleri sağlıyor. Dilerseniz hemen, P40 serisinin yeni güncellemesinin detaylarına bakalım.

Huawei P40 serisi için sunulan yeni güncelleme ne getirdi?

Huawei'nin geliştirici ekibi, P40 serisi için yayınladığı yeni yazılım güncellemesinde, kamera performansını bir hayli geliştiriyor. Öyle ki P40 serisi sahipleri artık, çok daha optimize bir kamera deneyimi yaşayabilecekler. Ayrıca görüntüleme kalitesi de eskisine oranla çok daha iyi ve fotoğraf efektleri, eskisinden daha kararlı bir şekilde çalışıyor.

P40 serisinin yeni yazılım güncellemesi; Always on Display ekranına da bir yenilik getiriyor. Son güncellemeyle birlikte tüketiciler, Always on Display ekranlarında yeni bir saati stili kullanabilecekler. Ayrıca tüketiciler, yeni yazılım güncellemesi ile birlikte Huawei'nin Vision televizyonlarında otomatik ekran paylaşımı yapabilecekler.

Huawei'nin P40 serisi için yayınladığı yeni yazılım güncellemesi, "EMUI 10.1.0.122" olarak isimlendiriliyor ve 711 MB büyüklüğünde. Şu an sadece Çin'deki tüketicilerin hizmetine sunulan yazılım güncellemesi, kısa süre içinde diğer pazarlardaki P40 serisi kullanıcıları için de kullanıma sunulacak. Ancak Huawei, yeni yazılım güncellemesi ile ilgili şu an için net bir açıklama yapmadı.