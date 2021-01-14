Huawei, üst seviye yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2021'i duyuruldu. MateBook X Pro 2021, hem tasarımı hem de özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanabilecek bir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, MateBook serisindeki yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2021'i heyecan verici özellikler ile duyurdu. 11. nesil Intel Core i7 işlemci ile gelen Huawei MateBook X Pro 2021, hem son derece şık bir tasarım hem de bir o kadar güçlü bir donanım sunuyor.

Gücünü Intel’in yeni İ7-1160G7 işlemcisinden alan MateBook X Pro 2021, tüketicilere 4266 MHz frekans hızında 16 GB ve 32 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneği sunuyor. Dizüstü bilgisayarın SSD depolama seçenekleri ise bilinmiyor.

Huawei MateBook X Pro 2021, kablosuz bağlantı teknolojileri konusunda “yeniyi” yakalamayı başarıyor. Wi-Fi 6 desteği ile yüksek geniş bant kablosuz bağlantı sunan dizüstü bilgisayar, Bluetooth 5.1 desteği ile kablosuz ekipmanlar ve veri aktarımı için yüksek hızlı ve güvenilir destek sunuyor.

İki adet Thunderbolt 4 bağlantı noktasıyla gelecek MateBook X Pro 2021, basınca duyarlı bir dokunmatik panele, entegre NFC desteğine ve tek dokunuşla dosya aktarım özelliğine de sahip. Huawei, yeni dizüstü bilgisayarının fiyatını ya da çıkış tarihini açıklamamış olsa da kısa süre içinde raflardaki yerini alması bekleniyor.