TECNO, birkaç ay önce tanıttığı CAMON 40 serisinin 2 üyesini ülkemize getirdi. CAMON 40 ve CAMON 40 Premier 5G isimli cihazlar ön siparişe açıldı. İşte cihazlar hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan TECNO, geçtiğimiz mart ayında çok beklenen CAMON 40 serisi telefonları resmen tanıtmıştı. Bu telefonların ülkemize de gelmesi bekleniyordu. O gün geldi çattı. Şirket, serinin 2 modeli CAMON 40 ve CAMON 40 Premier 5G modellerini ülkemize getirdi.

Standart CAMON 40 ve Premier 5G modelleri şirketin internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca 17 Haziran’a kadar verilecek ön siparişlerde JBL Tune 520BT kulaklık hediyesinden de yararlanılabilecek. Peki TECNO’nun yeni telefonlarının Türkiye fiyatları ne kadar?

TECNO CAMON 40 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 12 GB + 256 GB 19.999 TL

TECNO CAMON 40 özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Helio G100 Ultimate RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 8 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15) Renk Siyah, yeşil

TECNO CAMON 40 Premier 5G Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 12 GB + 256 GB 29,999 TL

TECNO CAMON 40 Premier özellikleri

Ekran 6,67 inç, 1260x2800, 144 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8359 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5100 mAh (70W) İşletim sistemi HIOS 15 (Android 15) Renk Siyah, yeşil