Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan TECNO, geçtiğimiz mart ayında çok beklenen CAMON 40 serisi telefonları resmen tanıtmıştı. Bu telefonların ülkemize de gelmesi bekleniyordu. O gün geldi çattı. Şirket, serinin 2 modeli CAMON 40 ve CAMON 40 Premier 5G modellerini ülkemize getirdi.
Standart CAMON 40 ve Premier 5G modelleri şirketin internet sitesi üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Ayrıca 17 Haziran’a kadar verilecek ön siparişlerde JBL Tune 520BT kulaklık hediyesinden de yararlanılabilecek. Peki TECNO’nun yeni telefonlarının Türkiye fiyatları ne kadar?
TECNO CAMON 40 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|19.999 TL
TECNO CAMON 40 özellikleri
|Ekran
|6,78 inç, 1080p, 120 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Helio G100 Ultimate
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 8 MP
|Ön kamera
|32 MP
|Batarya
|5200 mAh (45W)
|İşletim sistemi
|HIOS 15 (Android 15)
|Renk
|Siyah, yeşil
TECNO CAMON 40 Premier 5G Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|29,999 TL
TECNO CAMON 40 Premier özellikleri
|Ekran
|6,67 inç, 1260x2800, 144 Hz, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8359
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|50 MP
|Batarya
|5100 mAh (70W)
|İşletim sistemi
|HIOS 15 (Android 15)
|Renk
|Siyah, yeşil
Camon 40 serisi hakkındaki tüm detaylar için: