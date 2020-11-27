Huawei, Önümüzdeki Yıl 'Sıvı Lens' Teknolojisini Kullanacak

Yeni bir habere göre Çinli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki yılın amiral gemilerinde kameralarında 'sıvı lens' teknolojisine yer verecek. Yeni teknolojiyle birlikte kameraların kabiliyetleri en üst düzeye ulaşacak.

Teknolojinin gelişim hızı gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bu süreçten akıllı telefonlarımızda kullanılan bileşenler de büyük oranda etkileniyor. Akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz en yeni teknolojiyse 'sıvı lens' olarak isimlendirilen teknoloji. Yeni bir habere göre Çinli teknoloji devi Huawei, bu teknolojiyi önümüzdeki yıl amiral gemilerinde sunmayı planlıyor.

Habere göre Huawei, sıvı lens teknolojisinin test sürecinde son aşamaya geldi. Şirket, Aralık 2019'da sıvı lens teknolojisi için patent başvurusunda bulunmuştu. Huawei'nin yapmış olduğu başvuru 4 ay sonra, Nisan 2020'nin başında onaylanmış ve şirketin bu teknolojiyi akıllı telefonlarda kullanacağı gün beklenmeye başlamıştı.

Nedir bu 'sıvı lens' teknolojisi?

Şu ana kadar bildiğimiz detaylara göre sıvı lens teknolojisi, görüntü sabitleme ve odak zamanlarını müthiş oranda hızlandırmaya yarayacak. Bu teknoloji sayesinde dolaylı olarak kullanıcıların görsel deneyimleri de bir üst seviyeye taşınacak. Çinli bir kaynağa göre odak süresi yalnızca birkaç milisaniyeye kadar düşecek.

Sıvı lens teknolojisinin ilk etapta yalnızca telefoto kameralarda karşımıza çıkması bekleniyor. Hatta Digital Chat Station'a göre sıvı lens, henüz duyurulmamış Sony IMX782 sensöründe de yer alacak. Yeni teknoloji sayesinde hareket halinde olan nesneler de çok daha iyi bir şekilde takip edilebilecek.

Akıllı telefon dünyasında son zamanlarda büyük bir yenilik yaşamıyorduk. Telefonların kameralarındaki çözünürlük artmış, yakınlaştırma kabiliyetleriyse üst sınırlara ulaşmıştı. Fakat sıvı lens teknolojisinin gelişiyle birlikte akıllı telefon kameralarının muhteşem bir performans artışı yaşayacağını söyleyebiliriz.