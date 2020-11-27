Samsung Galaxy A32 5G Hakkında İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Paylaşılan yeni bir habere göre Samsung, Galaxy A32 5G olarak isimlendireceği yeni bir akıllı telefonu üstünde çalışıyor. Bu telefon, şirketin en ucuz fiyat etiketine sahip 5G akıllı telefonu olabilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy A serisine yeni bir telefon eklemişti. Bu telefon, şirketin uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu Galaxy A42 5G'ydi. Snapdragon 750G işlemcili Samsung Galaxy A42 5G, aralık ayının başında Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuştu.

Fakat görünüşe göre Samsung Galaxy A 42 5G, şirketin tek uygun fiyatlı 5G akıllı telefon modeli olmayacak. GalaxyClub'ın aktardığı bilgiye göre Samsung, şu anda yeni bir A serisi telefonu üstünde çalışıyor. Üstelik bu model, şirketin bugüne kadar piyasaya sürdüğü en düşük fiyatlı 5G akıllı telefonu olabilir.

Samsung, en ucuz 5G destekli akıllı telefonu üstünde çalışıyor:

Habere göre Samsung, yeni 5G destekli A serisi akıllı telefonunu Galaxy A32 5G ismiyle piyasaya sürecek. SM-A326 model numaralı telefon, şirketin 2021 Galaxy A serisi akıllı telefon serisinde yer alacak. Telefon, 48 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörünün de bulunduğu üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Yeni telefon, iddiaya göre tıpkı Galaxy A42 5G gibi 5.000 mAh'lik bir bataryaya ev sahipliği yapacak.

Samsung'un bulunacağı segmente göre oldukça iddialı gözüken yeni telefonu hakkındaki teknik bilgiler yalnızca bununla sınırlı kalıyor. Telefonun sahip olacağı işlemci, dâhili depolama alanı ve RAM miktarı ve ekran özellikleri gibi özellikler şu an için bilinmiyor. Fakat telefonun sahip olacağı tasarıma dair bir iddia bulunuyor.

Telefon dünyasının bildiği bir isim olan Sudhanshu, yeni telefon hakkında bazı bilgiler ve görseller paylaştı. Bu paylaşıma göre telefon, 3,5 mm jak girişine sahip olacak ve telefonun kamera kurulumu dikey bir şekilde gözükecek. Akıllı telefonun fiziksel parmak okuyucusu ve ses kontrol tuşları telefonun sağ kısmında yer alacak. Paylaşılan görsellerdeyse telefon için üretileceği iddia edilen koruma kılıfları bulunuyordu.