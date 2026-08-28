Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Watch 6'nın Resmî Tasarımı Paylaşıldı [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Huawei, önümüzdeki hafta tanıtacağı Watch. 6 modelinin resmî tasarımını paylaştı.

Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Watch 6'nın Resmî Tasarımı Paylaşıldı [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı saat deyince akla ilk gelen firmalardan biri. Şimdi ise şirketin en çok beklenen ürünlerinden olan Watch 6 modeliyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Dev marka, yeni saatinin resmî tasarımını bizlerle buluşturdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Şirket, önümüzdeki hafta 2 Eylül günü gerçekleştireceği bir lansmanda bu ürünü bizlerle buluşturacak. İşte az bir süre kalmışken yayımladığı kısa bir tanıtım videosuyla Watch 6’nın resmî tasarımını gösterdi.

Huawei Watch 6 böyle gözükecek

Yayınlanan bu kısa tanıtım, akıllı saatin temel tasarım hatlarını ve dikkat çeken ana özelliklerini gözler önüne seriyor. Görüntülere baktığımızda Huawei Watch 6 modelinin geçtiğimiz yıl pazara sunulan Huawei Watch 5 ile belirgin tasarım benzerlikleri taşıdığını söyleyebiliriz. Yuvarlak tasarım yine var. Bununla birlikte yeni model, kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere tamamen yeni renk seçenekleri ve farklı saat kordonu kombinasyonlarıyla birlikte gelecek.

Cihazın yan tarafına göz attığımızda ise tanıdık bir tuş dizilimi görüyoruz. Yeni akıllı saat; döner bir ana tuş, bir kısayol tuşu ve Huawei’nin gelişmiş X-Tap sensörüyle donatılmış. Bu X-Tap sensörü, kullanıcının kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ve stres seviyesini tek bir toplu okuma ile ölçme imkânı sağlıyor.

Huawei Watch 6 modeliyle ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar. Saat önümüzdeki hafta tanıtıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Akıllı Saat Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

40 Gün Pil Ömrü Sunan Tuşlu Telefon Nokia 300 Charge Tanıtıldı

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Apple, Devrim Yaratan Dinamik Şarj Adaptörünü Türkiye'ye Getirdi: İşte Fiyatı

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

Sanayi Yollarını Unutturan, Yüksek Kilometrelerde Bile Sorun Çıkarmayan Dizel Motorlar

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Apple'dan Büyük Jest: M4 Mac mini Alanlara Bedavadan M5 Pro, M6 Modelleri Gönderiliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com