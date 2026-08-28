Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Watch 6'nın Resmî Tasarımı Paylaşıldı [Video]

Huawei, önümüzdeki hafta tanıtacağı Watch. 6 modelinin resmî tasarımını paylaştı.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı saat deyince akla ilk gelen firmalardan biri. Şimdi ise şirketin en çok beklenen ürünlerinden olan Watch 6 modeliyle ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Dev marka, yeni saatinin resmî tasarımını bizlerle buluşturdu.

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Şirket, önümüzdeki hafta 2 Eylül günü gerçekleştireceği bir lansmanda bu ürünü bizlerle buluşturacak. İşte az bir süre kalmışken yayımladığı kısa bir tanıtım videosuyla Watch 6’nın resmî tasarımını gösterdi.

Huawei Watch 6 böyle gözükecek

Yayınlanan bu kısa tanıtım, akıllı saatin temel tasarım hatlarını ve dikkat çeken ana özelliklerini gözler önüne seriyor. Görüntülere baktığımızda Huawei Watch 6 modelinin geçtiğimiz yıl pazara sunulan Huawei Watch 5 ile belirgin tasarım benzerlikleri taşıdığını söyleyebiliriz. Yuvarlak tasarım yine var. Bununla birlikte yeni model, kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere tamamen yeni renk seçenekleri ve farklı saat kordonu kombinasyonlarıyla birlikte gelecek.

Cihazın yan tarafına göz attığımızda ise tanıdık bir tuş dizilimi görüyoruz. Yeni akıllı saat; döner bir ana tuş, bir kısayol tuşu ve Huawei’nin gelişmiş X-Tap sensörüyle donatılmış. Bu X-Tap sensörü, kullanıcının kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ve stres seviyesini tek bir toplu okuma ile ölçme imkânı sağlıyor.

Huawei Watch 6 modeliyle ilgili elimizdeki bilgiler şimdilik bu kadar. Saat önümüzdeki hafta tanıtıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz.