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GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]

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GTA 6’nın merakla beklenen oynanış videoları Netflix üzerinde oyunseverlerle buluştu. Rockstar Games’in bu devasa sürprizi, Vice City’nin göz alıcı atmosferini ve yeni oyun dinamiklerini tüm detaylarıyla karşımıza çıkardı.

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]
Deniz Şen Deniz Şen /

Oyun dünyasının yıllardır yolunu gözlediği GTA 6'nın oynanış görüntüleri, 17 Ağustos 22.00 itibarıyla Netflix üzerinden yayınlandı. Lucia ve Jason’ın maceralarından dinamik hava koşullarına, yenilenen çatışma sisteminden araç fiziklerine kadar pek çok ayrıntı bu yayınla birlikte netlik kazandı.

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Peki Rockstar Games ve Netflix ortaklığıyla ekranlara gelen bu gösterimde öne çıkan başlıklar nelerdi?

İçerikten Görseller

GTA 6 Oynanış Görüntüleri Netflix’te Yayınlandı! İşte İlk Detaylar [Video]
gta

GTA 6 oynanış görüntüleri:

Oynanış görüntülerinde dikkat çekenler: Aksiyon sahneleriyle büyüledi.

  • Hem dar kapalı alanlarda (mağaza soygunları, bina içleri) hem de geniş açık dünyada geçen çatışma sahnelerine yer verildi. Mermilerin çevreye verdiği zarar ve siper alma detayları aksiyonun dozunu oldukça yükseltmiş.
  • Gösterimde aksiyon sahneleri tek bir karakterle sınırlı kalmadı; dinamikler hem Jason hem de Lucia'nın gözünden, kendi özel oynanış tarzlarıyla sergilendi.
  • Mini haritayı da ilk defa görmüş olduk. Oyundaki harita arayüzü, tıpkı Apple Maps uygulamasını andıran 3 boyutlu, modern ve derinlikli bir tasarımla karşımıza çıktı.
  • Sürüş esnasında Jason ve Lucia arasında duraksama olmadan, anında geçiş yapılabildiği görüldü.

Netflix sunucuları yayın esnasında çöktü

gta

Oyun dünyasının kilitlendiği Grand Theft Auto VI: An Extended Look özel yayınında korkulan oldu; devasa ilgiyi kaldıramayan Netflix sunucuları yayın esnasında çöktü. Rockstar Games ile Netflix’in tarihi iş birliği kapsamında abonelere özel olarak yayına giren detaylı oynanış videosu, dünya genelinden milyonlarca eş zamanlı kullanıcının platforma akın etmesiyle birlikte bağlantı ve donma sorunlarını beraberinde getirdi.

6 saat Netflix'te kalacak, sonrasında tüm dünyada ücretsiz izlenebilecek

GTA 6’nın oynanış görüntüleri, Netflix’e özel olarak toplamda 6 saat kalacak. 6 saatlik sürenin geçmesinin ardından ise tüm dünyada tamamen ücretsiz izlenebilecek şekilde 28 Ağustos Cuma sabaha karşı TSİ 04.00’da YouTube’dan erişilebilir olacak. Direkt olarak resmî Rockstar ve diğer hesaplar üzerinden sabah 4 itibarıyla oynanış görüntülerine bedavaya ulaşabileceksiniz.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacak, PC sürümü ise her zamanki gibi daha ileri bir tarihte oyuncularla buluşacak.

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