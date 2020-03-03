Hugh Jackman, canlandırdığı Wolverine karakteriyle en sevilen X-Men'lerden bir tanesi olmayı başarmıştı. 2017 yılında karaktere veda eden ünlü oyuncu, Logan filminden daha önce görülmemiş kareleri paylaştı.

Marvel Evreni'nin en sevilen serilerinden bir tanesi, hiç şüphesiz ki X-Men’dir. X-Men; beyaz perdede çizgi romanlardaki kadar başarılı bir grafik çizemese de kendine has bir izleyici kitlesi oluşturmuştu. X-Men serisinin bu başarıyı elde edebilmesinde Wolverine karakterine can veren Avustralyalı aktör Hugh Jackman’ın da oldukça büyük bir payı vardı.

Tabii her güzel şeyin olduğu gibi Hugh Jackman ve Wolverine ikilisinin de sonu geldi. Jackman, geçen 17 yılın ardından X-Men’in bir üyesi olan Wolverine karakterine elveda dedi. Wolverine olarak en son Logan filminde boy gösteren aktör, filmin üçüncü yılında resmi Instagram hesabından daha önce görülmemiş fotoğraflar paylaştı.

Hugh Jackman ve Wolverine:

Avustralyalı aktör, 2000 yılında Bryan Singer’ın X-Men filmiyle Wolverine karakterine hayat vermeye başlamıştı. Jackman, 7 filmde daha Wolverine olarak boy gösterdikten sonra 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle karakterle olan bağını kesti. Ünlü oyuncu, daha sonra yaptığı açıklamalarda kesinlikle Wolverine rolüne geri dönmeyeceğini açıkladı.

Marvel’ın da sahibi olan Disney, FOX’u da bünyesine kattı. Er ya da geç Profesör X ve mutantları Marvel Sinematik Evreni’nde göreceğiz ancak Marvel Studios, şu an için X-Men ile ilgili planlarını henüz açıklamadı. Belki de Disney ve Hugh Jackman, hayranları sevindirecek bir karar alır ve ünlü oyuncu tekrar Wolverine karakterine hayat verir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hugh Jackman, yeniden Wolverine karakterini canlandırma kararı alır mı? Jackman karaktere geri dönüş yapmazsa sizce Wolverine’i kim canlandırmalı? Fikirlerinizi ve Wolverine adaylarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Jackman'ın paylaştığı görsellere de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Logan’dan daha önce görülmemiş kareler: