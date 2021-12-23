Hülya Avşar’dan ‘Simit’ Tepkilerine İlk Açıklama Geldi

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ekonominin durumuyla ilgili yaptığı "gerekirse simit yenecek" açıklamalarına gelen tepkilere bugün ilk kez yanıt verdi. Avşar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisini eleştirenlere sert bir dille cevap verdi.

Türkiye’de toplumun hemen her kesiminin gündeminde olan tek bir konu var. Türk Lirası’nın tarihteki en değersiz seviyelerini gördüğü bu dönemlerde dolar 18 sınırına dayanmıştı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir açıklamasıyla da dolar sert bir düşüş yaşamış ve bir gecede 5 lira azalarak 12,50 seviyesine gelmişti. Bu haberin yazıldığı 19:36 saatinde ise dolar 11,33 seviyesinde.

Elbette içinde bulunduğumuz bu çalkantılı zamanlarda yapılan açıklamalar da aynı derecede büyük tepki uyandırabiliyor. Hatırlayacağınız üzere Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kendisine ekonominin durumuyla ilgili sorulan soruya “gerekirse simit yenecek…” diyerek şok yaratmıştı. Elbette kendisinin bu çıkışına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi. Avşar, yaptığı bu çıkışın ardından ilk kez yeni bir açıklamada bulundu.

‘Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum’

Avşar, gelen tepkilere Twitter üzerinden cevap verdi. Yaptığı paylaşımdaysa şu sözleri sarf etti: ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı.''

Açıklamalarına ikinci bir Tweet ile devam eden Avşar, “'Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.'' Sizin bu açıklamalara olan tepkiniz nedir? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Hülya Avşar’ın Twitter açıklaması: