Hürriyet Emlak Uygulaması Nasıl Kullanılır? (Android - iOS)

Türkiye’de emlak alım ve satımı alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Hürriyet Emlak, yeni mobil uygulamasıyla dikkat çekiyor. Hürriyet Emlak mobil uygulaması nasıl kullanılır, nasıl ilan verilir, ilanlar nasıl incelenir, sizin için inceledik.

Emlak alım, satımı her zaman zor bir iş olmuştur. Özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde kiralık ya da satılık emlak bulmak bile insanın başını döndüren bir arayış. Türkiye'de hizmet veren emlak platfromlarından birisi olan Hürriyet Emlak, basılı yayın döneminden bu yana uzanan tecrübesini dijital platfroma taşıyor. Haliyle bu köklü oluşumun mobil versiyonunu incelemek, amaca ne kadar ulaştığına dair izlenimlerde bulunmak gerekiyor.

Yakın zamanda 2020 yılı için yenilenen Hürriyet Emlak internet istesi, Android ve iOS uygulamaları, emlak arama işlemlerini kolaylaştırmış gibi görünüyor. Hatta yeni tasarımda sahibinden ya da emlakçıdan verilen ilanlar, daha ayırt edilebilir şekilde karşımıza çıkıyor. Gelim şimdi Hürriyet Emlak mobil uygulamasının son güncellemesiyle hangi özellikleri sunduğuna, rakiplerinden ne gibi farklılıkları olduğuna yakından bakalım. Uygulama hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceledik ve basit bir şekilde açıkladık.

Hürriyet Emlak mobil uygulama:

İnternet sitesi üzerinden kullanmaya alışık olduğumuz Hürriyet Emlak, Google Play’de 3.6, App Store’da ise 4.4 puan almış olan Hürriyet Emlak mobil uygulamasını toplamda 1 milyondan fazla kullanıcı indirmiş durumda. Son güncellemesini 24 Ocak 2020 tarihinde alan mobil uygulamayı Google Play ve App Store üzerinden indirerek Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Hürriyet Emlak mobil uygulamasında neler var?

Hürriyet Emlak mobilden ilan verme

Hürriyet Emlak mobilden ilan arama

Hürriyet Emlak harita üzerinden ilan arama

Hürriyet Emlak mobilden nasıl ilan verilir?

Hürriyet Emlak mobil uygulaması üzerinden satmak ya da kiralamak istediğiniz evinizin ya da arsanızın ilanını kolayca yayınlayabilirsiniz. İlanınızda vereceğiniz bilgiler ne kadar doğru ve güncel olursa, yapmak istediğiniz satış ya da kiralama işlemini bir o kadar hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmış olursunuz.

Daha önce Hürriyet Emlak’a kayıtlı bir hesabınız varsa hesap bilgilerinizi girerek mobil uygulamaya giriş yapın.

Eğer daha önce kullandığınız bir hesabınız yoksa Facebook hesabınızla ya da yeni hesap bilgilerinizi girerek kolayca sisteme üye olun.

Mobil uygulamayı açın ve ortada bulunan “İlan Ver” butonuna dokunun.

İlan sayfasından ilan kategorisini, ilan durumunu ve ilan tipini seçin.

Ardından ilanınızın konumunu ayrıntılı bir şekilde girin.

ayrıntılı bir şekilde girin. Girdiğiniz konumu harita üzerine net bir şekilde işaretleyin.

İlan ayrıntılarını en doğru şekilde kaydettiğinizden emin olun.

İlanınıza fotoğraf eklerseniz müstakbel kiracılarınız ve alıcılarınız için faydalı olacaktır.

Tüm bilgileri kaydettikten sonra ilanınız Hürriyet Emlak editörleri tarafından incelenecek ve en kısa sürede yayına alınacaktır.

Hürriyet Emlak mobilden ilanlar nasıl kontrol edilir?

Hürriyet Emlak mobil uygulaması üzerinden satılık, kiralık ya da günlük kiralık emlak ilanlarını kolayca inceleyebilirsiniz. İlanları incelemek için hesap oluşturmanıza ya da giriş yapmanıza gerek yok.

Hürriyet Emlak mobil uygulamasını açın.

Ana sayfadaki “İlan Ara” bölümüne girin.

Satılık, kiralık ya da günlük kiralık seçeneklerinden size en uygun olanı seçin.

seçeneklerinden size en uygun olanı seçin. Aradığınız emlak türünü seçin.

“Detaylı Arama” ekranından aradığınız ilanın ayrıntılarını seçin.

Tüm filtreleri uygun bir şekilde ayarladıktan sonra “Sonuçları Göster” butonuna dokunun.

Filtreleri doğru bir şekilde ayarlarsanız, aradığınız ilanlara daha kolay ulaşırsınız. İlanın tam konumunu, ilan tipini, fiyat aralığını, bina yaşını, bulunduğu katı, metrekareyi, oda sayısını, ısınma tipini, eşya durumunu, ilan sahibini, tarihini ve ilanın görsel durumunu size en uygun şekilde filtreleyebilirsiniz. Filtreleme sonucu karşınıza tam olarak istediğiniz ilanlar çıkacaktır. Hürriyet Emlak mobil uygulamasında harita üzerinden ilan incelemeniz de mümkün.

Hürriyet Emlak mobilden harita üzerinden ilan arama:

Hürriyet Emlak mobil uygulamasını açtığınız ve konumunuzu paylaşma izni verdiğiniz zaman ana sayfada sizi konumunuzun görüntülendiği bir harita karşılayacak. Konumuzun etrafında kırmızı noktalar göreceksiniz. Gördüğünüz tüm o kırmızı noktalar sizin etrafınızdaki satılık ve kiralık emlak ilanlarını gösteriyor. Haritaya tıklayarak detayları görebilirsiniz.

Harita açıldığı zaman adım adım çevrenizi inceleme şansınız olacak. Üstte göreceğiniz filtreleme özelliği sayesinde haritada görünen ilanları, aradığınız ilan türünü bulacak şekilde düzenleyebiirsiniz. İlginizi çeken ilan konumuna tıklayarak ilanın ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Böylece bulunduğunuz konuma yakın olan tüm ilanları görebilir ve arama çalışmalarınızdan çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

İlan üzerinden harita görünümüne geçtiğiniz zaman sizi hoş bir sürpriz karşılıyor. Buradan “Sokak Görünümü” seçeneğine dokunursanız, incelediğiniz ilanın bulunduğu çevreyi Google Earth sokak görünümü özelliği ile gezebilirsiniz. Böylece yerinizden hiç kalkmadan ilginizi çeken evin etrafında dolaşma ve konumuyla ilgili bilgi alma şansınız oluyor.

Hürriyet Emlak mobil uygulamasını Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza Google Play ya da App Store üzerinden indirebilirsiniz. İlan vermek istiyorsanız mutlaka bir hesap oluşturmalısınız ama yalnızca ilanları incelemek istiyorsanız hesap oluşturmadan, hızlı ve güvenilir bir şekilde aradığınız tüm ilanlara ulaşabilirsiniz.