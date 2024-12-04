Hyundai, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Şirket, bu ay da fiyat listesine dokunmadı.
Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Ekim ayında indirim yapan marka, o günkü fiyatları büyük oranda bugün de koruyor.
Gelin hep birlikte Hyundai'ın Aralık 2024 fiyat listesine bakalım.
Hyundai sıfır araba fiyatları - Aralık 2024
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|i10
|920.000 TL
|920.000 TL
|i20
|979.000 TL
|979.000 TL
|Elantra
|1.634.000 TL
|1.634.000 TL
|Yeni Bayon
|1.079.000 TL
|1.079.000 TL
|Kona
|1.845.000 TL
|1.845.000 TL
|Yeni Tucson
|1.696.076 TL
|1.696.076 TL
|Yeni SANTA FE Hibrit
|3.995.000 TL
|3.995.000 TL
|Yeni Ioniq 5
|1.895.000 TL
|1.895.000 TL
|Ioniq 6
|1.765.000 TL
|1.765.000 TL
i10 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|920.000 TL
|1.0 MPI 67 PS, Benzinli
|Jump, AMT
|965.000 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Style, AMT
|995.000 TL
|1.2 MPI 84 PS, Benzinli
|Elite (Çift Renk), AMT
|1.062.000 TL
i10 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|7.000 TL
|Jump, Style, Elite
i20 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump + Nav, Manuel
|979.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump + Nav, Otomatik
|1.101.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style + Nav, Otomatik
|1.199.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite + Nav, Otomatik
|1.295.000 TL
i20 opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|8.000 TL
|Jump, Style, Elite
Elantra fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım- Şanzıman
|Fiyat
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Prime, Otomatik
|1.634.000 TL
|1.6 MPI 123 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.800.000 TL
Yeni Bayon fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 MPI 79 PS, Benzinli
|Jump, Manuel
|1.079.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Jump, Otomatik
|1.209.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|1.269.000 TL
|1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.369.000 TL
Bayon opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|8.000 TL
|Style, Elite, Jump
Kona fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli
|Prime, Otomatik
|1.845.000 TL
|1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|2.005.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.554.950 TL
Kona opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|9.000 TL
|Elite
Yeni Tucson fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Comfort, Otomatik
|1.696.076 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Prime Plus, Otomatik
|2.115.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli
|Elite, Otomatik
|2.215.000 TL
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli
|Elite Plus, Otomatik
|2.465.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Prime, Otomatik
|2.065.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel
|Elite, Otomatik
|2.315.000 TL
|1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel
|Elite Plus, Otomatik
|2.555.000 TL
|1.6 T-GDI HEV 4x2, Hibrit
|Elite, Otomatik
|2.590.000 TL
Tucson opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|13.000 TL
|Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus
Yeni SANTA FE Hibrit fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit
|Progressive 4X4 AT, Otomatik
|3.995.000 TL
Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Aralık 2024
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik/Sedefli Renk
|20.000 TL
|Progressive 4X4 AT
Yeni IONIQ 5 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.895.000 TL
|448 kW 4x4, Elektrikli
|N, Otomatik
|4.930.000 TL
Ioniq 6 fiyatları - Aralık 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|111 kW 4x2, Elektrikli
|Advance, Otomatik
|1.765.000 TL