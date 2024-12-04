Hyundai, Aralık Ayı Fiyat Listesini Paylaştı: Bu Ay da Zam Yok!

3 dk okuma süresi
1
1
1
0
0
Hyundai, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Şirket, bu ay da fiyat listesine dokunmadı.

Güney Koreli otomobil şirketi Hyundai, aralık ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Ekim ayında indirim yapan marka, o günkü fiyatları büyük oranda bugün de koruyor. 

Gelin hep birlikte Hyundai'ın Aralık 2024 fiyat listesine bakalım.

Hyundai sıfır araba fiyatları - Aralık 2024

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
i10 920.000 TL 920.000 TL
i20 979.000 TL 979.000 TL
Elantra 1.634.000 TL 1.634.000 TL
Yeni Bayon 1.079.000 TL 1.079.000 TL
Kona 1.845.000 TL 1.845.000 TL
Yeni Tucson 1.696.076 TL 1.696.076 TL
Yeni SANTA FE Hibrit 3.995.000 TL 3.995.000 TL
Yeni Ioniq 5 1.895.000 TL 1.895.000 TL
Ioniq 6 1.765.000 TL 1.765.000 TL

i10 fiyatları - Aralık 2024

Hyundai i10 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 920.000 TL
1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT 965.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT 995.000 TL
1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite (Çift Renk), AMT 1.062.000 TL

i10 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 7.000 TL Jump, Style, Elite

i20 fiyatları - Aralık 2024

Hyundai i20 fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump + Nav, Manuel 979.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump + Nav, Otomatik 1.101.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style + Nav, Otomatik 1.199.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite + Nav, Otomatik 1.295.000 TL

i20 opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 8.000 TL Jump, Style, Elite

Elantra fiyatları - Aralık 2024

Hyundai Elantra fiyatı

Motor-Yakıt Donanım- Şanzıman Fiyat
1.6 MPI 123 PS, Benzinli Prime, Otomatik 1.634.000 TL
1.6 MPI 123 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.800.000 TL

Yeni Bayon fiyatları - Aralık 2024

Hyundai Bayon fiyatı

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 MPI 79 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.079.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.209.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.269.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.369.000 TL

Bayon opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 8.000 TL Style, Elite, Jump

Kona fiyatları - Aralık 2024

Hyundai kona fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli Prime, Otomatik 1.845.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS, Benzinli Elite, Otomatik 2.005.000 TL
115 kW, Elektrikli Advance, Otomatik 1.554.950 TL

Kona opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Elite

Yeni Tucson fiyatları - Aralık 2024

Hyundai Tucson fiyat listesi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Comfort, Otomatik 1.696.076 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Prime Plus, Otomatik 2.115.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2, Benzinli Elite, Otomatik 2.215.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4, Benzinli Elite Plus, Otomatik 2.465.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Prime, Otomatik 2.065.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2, Dizel Elite, Otomatik 2.315.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4, Dizel Elite Plus, Otomatik 2.555.000 TL
1.6 T-GDI HEV 4x2, Hibrit Elite, Otomatik 2.590.000 TL

Tucson opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 13.000 TL Comfort, Prime, Prime Plus, Elite, Elite Plus

Yeni SANTA FE Hibrit fiyatları - Aralık 2024

Hyundai SANTA FE fiyat listesi

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 T-GDI HEV 215PS, Hibrit Progressive 4X4 AT, Otomatik 3.995.000 TL

Yeni SANTA FE Hibrit opsiyon fiyatları - Aralık 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik/Sedefli Renk 20.000 TL Progressive 4X4 AT

Yeni IONIQ 5 fiyatları - Aralık 2024

Ioniq 5

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
125 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.895.000 TL
448 kW 4x4, Elektrikli N, Otomatik 4.930.000 TL

Ioniq 6 fiyatları - Aralık 2024

Ioniq 6 fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
111 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.765.000 TL
Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler