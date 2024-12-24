Hyundai, elektrikli otomobil sattığı ve kiraladığı müşterilerine ücretsiz Tesla şarj adaptörü vermeye başladı. ABD'de başlatılan kampanya, Hyundai elektrikli otomobillere yönelik ilgiyi artıracak gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, elektrikli otomobil satışlarını artırmak için önemli bir kampanya başlattı. Şirketin açıklamasına göre 31 Ocak 2025 tarihinden önce elektrikli otomobil satın alan veya kiralayan tüketiciler, Tesla'nın ürettiği "NAC" isimli şarj adaptörüne ücretsiz olarak sahip olmuş olacaklar.

Tesla, küresel çapta en iyi şarj hizmeti veren markaların başında geliyor. Şirketin "Supercharger" olarak isimlendirdiği istasyonlar, yüksek hızlı şarj desteği sayesinde tüketicilerin bekleme süresini ciddi anlamda düşürüyor. Bunun farkında olan Hyundai da tüketicilerin ilgisini çekecek bir işe imza atacak gibi görünüyor. Ancak özellikle belirtelim; bu kampanya Türkiye'de geçerli değil. En azından Hyundai Türkiye'den konuyla ilgili bir açıklama yok.

Hangi araçları kapsayacak?

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre kampanya, 2024 veya daha önceki yıllarda üretilmiş KONA Electric, IONIQ Hatchback, IONIQ 5 ve IONIQ 6 modellerini kapsayacak. 2025 model IONIQ 6, IONIQ 5 N ve 2025 KONA Electric modelleri de kampanya kapsamında olacak.

Hyundai, Tesla'nın NAC adaptörünü benimseyen ilk marka değil. Daha önce de Ford ve General Motors gibi firmalar, Tesla'nın şarj teknolojisini benimsediler. Hatta gelecek yıllarda Tesla'nın şarj teknolojisini benimsemeyi planlayan markalar da var. Hâl böyle olunca gelecek dönemlerde Hyundai'daki gibi kampanyaların farklı firmalarda da yapıldığını görebiliriz. Umarız bu tür kampanyalar, Türkiye'ye de gelir...